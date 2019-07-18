Маша Ефросинина сверкнула длинными ножками на пляже Ибицы

Маша Ефросинина наслаждается своим сказочным отдыхом. Напомним, что несколько дней назад украинская телеведущая и блогер улетела на популярный среди тусовщиков остров Ибица (Испания). Откуда спешит показать поклонникам самые яркие моменты отдыха.

Маша не только плавает в бассейне и загорает. Телеведущая также посещает местные ночные клубы, пробует коктейли и конечно же, наслаждается закатами. Кстати, в разделе сториз на своей instagram-страничке Маша опубликовала короткое, но очень красивое видео, показывая красивый закат на острове. Более того, телеведущая подчеркнула, что посетила место на пляже острова Ибица, откуда открывается вид на самый красивый закат. Однако солнце садится очень быстро! Подруга Ефросининой отметила, что это место называется Experimental Beach Ibiza. Соответствующее видео было опубликовано в twitter-блоге MyGlamWish.

Кроме того, телеведущая также показала детали своего нового пляжного образа.

Так, любоваться закатом Маша отправилась мини-платье с красными узорами. Платье интересно декорировано золотыми кольцами. Пляжный лук довершают черные шлепанцы Chanel. А также черная сумочка через плечо с бахромой.

Из аксессуаров – массивные очки с белой оправой. И длинные золотые серьги. Смотрится очень стильно.

На своей страничке Ефросинина опубликовала сразу несколько фото – селфи, а такж общее на фоне заката. При этом на одном из снимков Маша держит в руках бокал с коктейлем. В общем, отдых удался.

Стильная Маша Ефросинина на отдыхе в Испании (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Напомним, до этого Маша Ефросинина показала, как отрывается в ночном клубе на Ибице. Телеведущая также сняла несколько видео с громкой вечеринки под открытым небом. Маша немного потанцевала. Но также воспользовалась одной необычной услугой – Ефросининой рисовали на лице блестящими красками.

А до этого Маша Ефросинина растрогала сеть душевным фото с сыночком. Фото так понравилось поклонникам ведущей, что они оставили массу теплых и душевных комментариев в адрес мамы и мальчика.