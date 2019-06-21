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Мамино чудо: Маша Ефросинина растрогала сеть душевным фото с сыночком

Lite » Новости шоу-бизнеса 21.06.2019 - 17:52
Мамино чудо: Маша Ефросинина растрогала сеть душевным фото с сыночком
Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Ведущая поделилась душевным фото

Маша Ефосинина обожает своих детей и старается быть для них идеальной мамой. Для дочки Наны ведущая стала подружкой и уважает личное пространство 15-летней девочки – не лезет с советами, пока та ее об этом не попросит и выстаивает исключительно доверительные отношения. А сын Александр буквально спас брак звезды с мужем, бизнесменом Тимуром Хромаевым, и стал для пары очень желанным ребенком. Так, Маша показала в Instagram трогательный кадр с подросшим мальчиком на руках, умилив поклонников.

 Стильная знаменитость в солнечных очках в белой оправе и элегантном платье с нежным цветочным принтом крепко обняла и прижала к себе сыночка, который положил ей голову на плечо и прикрыл глаза. Вместо подписи она решила оставить красноречивые хэштеги: #Love #Moments.

Волосы Маши разделены на идеально ровный пробор, а ее безупречный маникюр в молочных тонах  делает акцент на изящные руки и кисти звезды.

Мамино чудо: Маша Ефросинина растрогала сеть душевным фото с сыночком

Маша Ефросинина с сыном (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Фото так понравилось поклонникам ведущей, что они оставили массу теплых и душевных комментариев в адрес мамы и мальчика.

"Самое дорогое мамино чудо!", "Самая лучшая одежда - это объятия. Всегда и всем по размеру", "Какое счастье!", "Настоящая мама всегда носит на руках ребенка, пусть он и не младенец", "Как мило!", "Такую маму красивую обнимашкать - одно удовольствие, тем более мальчику. Будет настоящим ценителем женской красоты!" - писали поклонники.

 

Скриншот комментариев

Напомним, что Маша Ефросинина продемонстрировала фитнес-уборку, которая поможет скорректировать фигуру.

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