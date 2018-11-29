Маша Єфросиніна підкорила стильним вбранням на прогулянці в Нью-Йорку

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Ведуча вирушила з відпустку з чоловіком

Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна, яка поділилася забавним відео з сином, вирушила разом з чоловіком Тимуром Хромаєвим у відпустку. Для спільної поїздки пара вибрала Нью-Йорк (США).

На своїй сторінці в Instagram зірка показала фото з прогулянки, на якому вона позує в стильному фіолетовому пуховику.

Як зізналася Маша, вона з чоловіком "хворіє" цим містом, насолоджується кожною хвилиною, проведеною в мегаполісі, гуляє пішки, щоб побачити власними очима кожен атмосферний куточок.

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

"Я вперше приїхала в Нью-Йорк в 2006 для зйомки на обкладу @elle_ukraine . Це була любов з першого ковтка манхеттенського повітря! Пам'ятаю, ми тоді спали по кілька годин на добу, і зовсім не від насиченого графіка, а тому що спати в Нью-Йорку нерозумно - витрачати час на сон в столиці світу-це обділяти себе... Потім у шестирічному віці ми привезли сюди нашу Нану! Неймовірно, але з нею сталося те ж! Сьогодні вона взагалі не пам'ятає ні свят, що ми їй влаштовували на дні народження, ні страшну травму, яку вона перенесла в дитинстві, ні мільйон якихось подій у її житті ... а ось Нью-Йорк пам'ятає докладно. І "хворіє" їм, як і ми з чоловіком", - написала Єфросиніна.

Скріншот поста (instagram.com/mashaefrosinina)

Крім того, ведуча розповіла, як їй вдалося прикувати погляди перехожих.



"Люди тут змінилися, зізнаюся! Стали байдужими і отмашистими: Манхеттеном все більше біжать схилені над смартфонами голови! Я ж, майже не торкаючись телефону ці дні, гуляю і дихаю цим повітрям, збираючи звідусіль в мою адресу: "I love your jacket!" П. С. Оля @navro, твій "джакет" здатний боротися з залежністю від телефону, так і знай", - додала Маша.

У коментарях підписникитакож зізнаються в любові чи нелюбові Нью-Йорку і радять Єфросиніної, які місця варто обов'язково там відвідати.

Знаменитість також показала кілька гарних фото з поїздки в своїх Instagram-stories.

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Як повідомлялося раніше, Маша Єфросиніна розповіла, що потрібно знати про домашнє насильство. Артистка звернулася до жінок, які страждають від насильства в сім'ї та розповіла, куди звернутися і що робити, якщо доведеться зіткнутися з подібною проблемою.

Також ми писали про те, що нещодавно відома телеведуча записала нову яскраву "п'ятірочку", присвячену нетактовним питанням.

Відео: РБК-Україна