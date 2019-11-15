Маша Ефросинина поделилась эмоциями от поездки в сафари-парк в Кении

Маша Ефросинина не сидит на месте - лишь недавно телеведущая вернулась с насыщенного семейного отдыха с мужем и дочерью в Мексике, где она насладилась купанием в океане, изучила местную кухню и природу и выгуляла курортные луки. А вернувшись в Киев, сразу приступила к работе - . Маша стала ведущей церемонии награждения ELLE STYLE AWARDS 2019 и восхитила появлением в роскошном полупрозрачном платье нежного персиково-бежевого оттенка. Сейчас же неугомонная знаменитость и вовсе находится в Африке!

Ефросинина отправилась на саммит ООН по проблемам населения планеты, правам женщин и их защите от насилия, который проходил в столице Кении Найроби. Она выступила там на сцене и рассказала, как с этим обстоят дела в Украине. А после решила отправиться на одно из главных развлечений Африки - на фотосафари в национальный парк.

Однако, как призналась ведущая на своей страничке в Instagram, ее ждало жесткое разочарование. За пять часов тряски в неудобном авто они увидели очень мало животных. Маша опубликовала селфи из машины на фоне пасущихся неподалеку зебр. Для прогулки знаменитость выбрала джинсовую рубашку, волосы собрала в хвост и не забыла о солнцезащитных очках.

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

"Хотите узнать, что такое разводняк для туристов- поезжайте в национальный парк Найроби. Жопа зебры- это лучшее, что мы увидели за пять часов тарахтения по пустырям", - с присущим ей юмором прокомментировала Ефросинина.

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Поклонники поспешили прокомментировать новые фото теледивы, отметив, что ей идет Африка.

Как же Вам идёт Африка!!! Всегда знала, что нашему типажу женщин этот континент подходит, какой-то он дикий, не похож на другие.

Так это ж дикие звери - могут выскочить откуда не звали, а днем они спят и прячуться в траве или на дереве.

Жесть

Жопа зебры - не самый худший вариант

Надо было выпить и жопы были бы не такими жопами!))))

Машенька, на этом фото вы похожи на Меган Маркл

Мась ну тоже неплохо ))))

Сразу вспомнилось "Очки том форд, еще есть вопросы?"

Машенька, ты просто агонь ! Ну так смешно и точно описала, плюс эта фотка... Не, ты сделала мой день )))

главное на позитиве))))

Жора зебры, равносильно бегемоту в зоопарке. Все знают,что он есть,а мало кто видит)

Скриншот комментариев (instagram.com/mashaefrosinina)

Напомним, что Маша Ефросинина поразила стильным образом с кожаными штанами.