Маша Ефросинина поделилась эмоциями от поездки в сафари-парк в Кении

Ведущая осталась разочарована и назвала это "разводняком для туристов"
Маша Ефросинина не сидит на месте - лишь недавно телеведущая вернулась с насыщенного семейного отдыха с мужем и дочерью в Мексике, где она насладилась купанием в океане, изучила местную кухню и природу и выгуляла курортные луки. А вернувшись в Киев, сразу приступила к работе - . Маша стала ведущей церемонии награждения ELLE STYLE AWARDS 2019 и восхитила появлением в роскошном полупрозрачном платье нежного персиково-бежевого оттенка. Сейчас же неугомонная знаменитость и вовсе находится в Африке!
Ефросинина отправилась на саммит ООН по проблемам населения планеты, правам женщин и их защите от насилия, который проходил в столице Кении Найроби. Она выступила там на сцене и рассказала, как с этим обстоят дела в Украине. А после решила отправиться на одно из главных развлечений Африки - на фотосафари в национальный парк.
Однако, как призналась ведущая на своей страничке в Instagram, ее ждало жесткое разочарование. За пять часов тряски в неудобном авто они увидели очень мало животных. Маша опубликовала селфи из машины на фоне пасущихся неподалеку зебр. Для прогулки знаменитость выбрала джинсовую рубашку, волосы собрала в хвост и не забыла о солнцезащитных очках.
Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)
"Хотите узнать, что такое разводняк для туристов- поезжайте в национальный парк Найроби. Жопа зебры- это лучшее, что мы увидели за пять часов тарахтения по пустырям", - с присущим ей юмором прокомментировала Ефросинина.
Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)
Поклонники поспешили прокомментировать новые фото теледивы, отметив, что ей идет Африка.
Скриншот комментариев (instagram.com/mashaefrosinina)
Напомним, что Маша Ефросинина поразила стильным образом с кожаными штанами.