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Маша Ефросинина поделилась эмоциями от поездки в сафари-парк в Кении

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Ведущая осталась разочарована и назвала это "разводняком для туристов"

Маша Ефросинина не сидит на месте - лишь недавно телеведущая вернулась с насыщенного семейного отдыха с мужем и дочерью в Мексике, где она насладилась купанием в океане, изучила местную кухню и природу и выгуляла курортные луки. А вернувшись в Киев, сразу приступила к работе - . Маша стала ведущей церемонии награждения ELLE STYLE AWARDS 2019 и восхитила появлением в роскошном полупрозрачном платье нежного персиково-бежевого оттенка. Сейчас же неугомонная знаменитость и вовсе находится в Африке!

Ефросинина отправилась на саммит ООН по проблемам населения планеты, правам женщин и их защите от насилия, который проходил в столице Кении Найроби. Она выступила там на сцене и рассказала, как с этим обстоят дела в Украине. А после решила отправиться на одно из главных развлечений Африки - на фотосафари в национальный парк.

Однако, как призналась ведущая на своей страничке в Instagram, ее ждало жесткое разочарование. За пять часов тряски в неудобном авто они увидели очень мало животных. Маша опубликовала селфи из машины на фоне пасущихся неподалеку зебр. Для прогулки знаменитость выбрала джинсовую рубашку, волосы собрала в хвост и не забыла о солнцезащитных очках.

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

"Хотите узнать, что такое разводняк для туристов- поезжайте в национальный парк Найроби. Жопа зебры- это лучшее, что мы увидели за пять часов тарахтения по пустырям", - с присущим ей юмором прокомментировала Ефросинина.

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Поклонники поспешили прокомментировать новые фото теледивы, отметив, что ей идет Африка.

  • Как же Вам идёт Африка!!! Всегда знала, что нашему типажу женщин этот континент подходит, какой-то он дикий, не похож на другие.
  • Так это ж дикие звери - могут выскочить откуда не звали, а днем они спят и прячуться в траве или на дереве.
  • Жесть
  • Жопа зебры - не самый худший вариант
  • Надо было выпить и жопы были бы не такими жопами!))))
  • Машенька, на этом фото вы похожи на Меган Маркл
  • Мась ну тоже неплохо ))))
  • Сразу вспомнилось "Очки том форд, еще есть вопросы?"
  • Машенька, ты просто агонь ! Ну так смешно и точно описала, плюс эта фотка... Не, ты сделала мой день )))
  • главное на позитиве))))
  • Жора зебры, равносильно бегемоту в зоопарке. Все знают,что он есть,а мало кто видит)

Скриншот комментариев (instagram.com/mashaefrosinina)

Напомним, что Маша Ефросинина поразила стильным образом с кожаными штанами.

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