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Идеальный вкус: Маша Ефросинина очаровала изысканным прозрачным нарядом

Lite » Новости шоу-бизнеса 08.11.2019 - 09:42
Идеальный вкус: Маша Ефросинина очаровала изысканным прозрачным нарядом
Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Ведущая появилась на светском мероприятии в роскошном платье

Маша Ефросинина - обладательница безупречного вкуса, если речь касается выбора наряда и составление стильного лука, как повседневного, так и для выхода в свет. Во время отдыха в Мексике ведущая поражала поклонников своими курортными луками, один эффектнее другого, а вернувшись в Киев приступила к работе. Так, она стала ведущей церемонии награждения ELLE STYLE AWARDS 2019. Теледива появилась на мероприятии в роскошном платье нежного персиково-бежевого оттенка с изысканными черными флористическими узорами.

Длинный прозрачный наряд в пол с открытыми плечами, а также выделенной талией идеально подчеркнул стройные формы Маши. Волосы ведущей были гладко уложены с идеально ровным пробором посредине. Аксессуары – крупные свисающие массивные серьги.

Кстати, перед церемонией она поинтересовалась у подписчиков, какому платью отдать предпочтение. Еще одним возможным вариантом стало пикантное мини светло-бежевого оттенка с плотной чашкой. Оказалось, что это часть целостного образа, а боди с юбкой ведущая надела под низ своего роскошного основного наряда.

Идеальный вкус: Маша Ефросинина очаровала изысканным прозрачным нарядом

Идеальный вкус: Маша Ефросинина очаровала изысканным прозрачным нарядом

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Поклонники пришли в восторг от торжественного лука Маши. Они моментально оценили шикарный наряд теледивы.

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

  • Красиво, стильно, просто сногсшибательно. Браво
  • Красотка! Невероятное платюшко и отлично сидит!
  • Идеальный вкус!
  • Ваш образ одновременно нежен и сексуален, класс
  • Шикарный образ
  • Божественная
  • Маша, у вас шикарный вид
  • Просто шикарная женщина! Восхищаюсь Вами
  • Богиня, прекрасная, великолепная красота
  • Волшебная!

Скриншот комментариев

Напомним, что Маша Ефросинина поразила стильным образом с кожаными штанами.

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Новости Украины Маша Ефросинина
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