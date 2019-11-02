"Пройдусь по Крещатику": "страшно красивая" Маша Ефросинина ошарашила образом на Хэллоуин

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Ведущая показала видео перевоплощения в символ тематического мексиканского праздника

Маша Ефросинина только вернулась из экзотической Мексики, где провела десять незабываемых дней с мужем Тимуром Хромаевым и дочерью Наной. Ведущая решила напоследок приобщиться к празднованию Хэллоуина, который широко отмечается в Мексике и носит название День мертвых. По такому случаю, звезда решилась на бьюти-эксперемент и на время перевоплотилась в главный символ праздника – госпожу Катрину. В Instagram она поэтапно показала свое преображение и его эффектный результат.

Маша сняла на камеру весь процесс нанесения грима. Она дополнила образ нарядом в этническом стиле и двумя крупными цветками в волосах.

"Синьора Катарина - символ мексиканского бесстрашия перед смертью. Про себя я так сказать не могу, но вот посмеяться над собой обожаю! Чего и вам желаю! А я пойду пройдусь по Крещатику..." - подписала Маша кадры.

Позже она опубликовала фото "в образе". Поклонники смогли в деталях изучить колоритный макияж теледивы. От комментария не удержалась даже подруга Маши, певица Настя Каменских, которая также отдыхает в Мексике.

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Кстати, не все фолловерам пришелся по вкусу праздничный эксперимент Маши. Некоторые юзеры посчитали образ и сам праздник неуместным. Правда, нашли и те, кто даже спутал Машу и Настю.

Вы прекрасны в любом образе!

Какой крутой макияж

Ну, для чого таке?

Не понимаю этот праздник и не люблю. А Маша прекрасная девушка!

Гарна квіточка!

Шикарный грим

Страшно красива

Прикольно

Я тебя на этом фото с Каменских спутала

Вы так похожи с Каменских

Очень круто

Скриншот комментариев

Напомним, что Маша Ефросинина поделилась своими "достижениями" за время отдыха в Мексике.