"Мартовский кот": как Dan Balan очаровывал Тину Кароль

Фото: Коллаж (РБК-Украина)

Дан Балан прямо во время передачи пофлиртовал с украинской певицей

Впервые на шоу "Голос країни 2019" среди старожилов песенного конкурса, которые в этом году выступают составом — Потап, Тина Кароль и Монатик, появился номинант "Грэмми" — молдавский музыкант Dan Balan.

Загадочная звезда, песни которого поет даже Rihanna, оказался непредсказуемым и щедрым на комплименты, как женщинам, участницам конкурса, так и судье — Тине Кароль.

Фото: Dan Balan (instagram.com/danbalan)

Так, украинской певице Тине Кароль он сказал, что как только ее увидел, то ему захотелось спеть песню Александра Серова "Ах, какая женщина", и тут же пропел строчки из нее.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/goloskrainy_official)

Поклонники тут же отреагировали на интригующее заявление Балана и высказали свое мнение по этому поводу.

Скриншот: Комментарии к постам в соцсетях (instagram.com/goloskrainy_official)

"Охохо, а Данчик то запал на Тинку)) Такие взгляды ...

Вообще, лучший судейский состав по всем, которые были";

"Дан сделает этот сезон жарким";

"Сердце Тины Кароль уже украл Алексей Потапенко, так, на минуточку, если что";

"Магия в голосе... Магия во внешности.... Дан Балан!!! Сезончик будет ещё тот...";

"Буду смотреть только из за Дана. Дан самый яркий и креативный. Новое дыхание проекта! Данчик, только вперед!";

"Он, как мартовский кот сидит и мурчит) и ничего на украинском не понимает";

"Dan Balan super!!!!";

"Боже ... Дан с той Кароль! Это все сценарий! Думаете в жизни Дана все так плохо что он будет к Тине клеятся?! Сдалась она ему!", - написали поклонники шоу.

Еще одна девушка, которая получила комплимент от знаменитости – участница Богдана Ренко, город Одесса. Богдана сирота, с детства ее воспитывает бабушка, поскольку мать лишили родительских прав, а у папы давно другая семья. По результатам прослушивания Богдана попала в команду Потапа, но Дан Балан тоже отметил вокал девушки ее стиль, сказав, что если надеть очки, то она будет похожа на учительницу из его фантазий.

Кроме того, щедрый на комплименты Балан признался, что очень любит украинские Карпаты.

Напомним, что новый тренер Dan Balan поделился своими эмоциями и впечатлениями от участия в качестве судьи в подобном масштабном проекте, як Голос країни 9.

Читайте также, известный артист Владимир Ткаченко решил взять украинцев новым именем и амплуа, отправившись в качестве участника на "Голос країни 2019".

Dan Balan и MONATIK презентовали "Голос країни 2019" (видео: РБК-Украина)