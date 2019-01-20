Владимир Ткаченко сменил имя и пошел на Голос країни: что известно

Дэвид Аксельрод (фото: facebook.com/david.axelrod.singer)

Поклонники шоу по-разному оценили шансы новоиспеченного Дэвида Аксельрода

В воскресенье, 20 января, стартует известнейшее украинское шоу Голос країни 2019, в котором примет участие супруг популярного украинского продюсера Алены Мозговой. Известный артист Владимир Ткаченко решил взять украинцев новым именем и амплуа. Удастся ли ему покорить страну? STYLER собрал самую интересную информацию об исполнителе.

Владимир Ткаченко до того, как отправиться покорять Голос країни 9 участвовал в не менее престижных проектах — дважды участвовал в национальном отборе шоу Евровидение 2010 и 2011 годов, появился на сцене 1-го сезона Х-фактора, а также в 2011 году получил предложение участвовать в Танцах со звездами.

Недавно был опубликован анонс выступления певца.

"Станет ли Дэвид новой звездой из народа? Смотри Голос страны уже сегодня, 20 января", — говорится в заявлении пресс-службы шоу Голос країни в Instagram.

Видео: (instagram.com/goloskrainy_official)

Под видео украинцы оставили свои прогнозы относительно успеха Дэвида Аксельрада на отечественной сцене. Многие посчитали, что у него большое будущее, а некоторые отметили, что типаж достаточно популярен и пробиться будет сложно.

"Конечно станет, сейчас все попсу любят, и его полюбят. Удачи ему", " Да, у Ткаченко всегда был шикарный вокал)!", "Не станет", " Если пойдёт к Тине в команду, возможно)", — пишут поклонники шоу.

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/goloskrainy_official

Кстати, ранее комментарий о смене имени своего супруга давала Алена Мозговая.

"Это фамилия его деда, которую он взял себе", - пояснила Алена, отметив, что именно так ее мужа записан в официальных документах, подтверждающих личность.

Следует отметить, что во время "слепых прослушиваний" вокал Дэвида впечатлил судейскую четверку, состоящую из Тины Кароль, Потапа, Дмитрия Монатика и нового звездного члена жюри - певца Dan Balan. На голос талантливого исполнителя повернулись все тренеры, но к кому в команду пойдет певец, остается интригой.

Напомним, что новый тренер Dan Balan поделился своими эмоциями и впечатлениями от участия в качестве судьи в подобном масштабном проекте, як Голос країни 9.

Также Потап показал интересное нововведение девятого сезона проекта Голос країни 9. Теперь на каждом судейском пульте кроме большой кнопки присутствуют три маленьких с именами членов жюри.

Ранее мы писали о том, что в первом прямом эфире проекта Голос країни 9 зрители увидят среди участников, которые пришли попытать счастья на вокальном шоу, дочь африканских чиновников, а также 68-летняя исполнительница народных песен.

Видео: РБК-Украина