Маркл испортила день рождения Кейт Миддлтон из-за банальной зависти — сестра Меган дала резкое заявление

Кейт Миддлтон и Меган Маркл (коллаж: РБК-Украина)

Сестра Меган Маркл уверяет, что герцогиня Сассекская давно таила злобу на Кейт Миддлтон

Меган Маркл и принц Гарри после своего отречения постепенно возвращаются к обычной жизни. На днях герцогов Сассекских папарацци засекли в аэропорту Виктория в Канаде. Как видим, Меган и Гарри активно посещают различные деловые встречи. Так что в скором времени от них можно будет ждать новостей. Тем временем родственники Меган “не сдаются”, продолжая наживаться на имени супруги принца Гарри. На днях сестра Меган Маркл Саманта поделилась очередным своим наблюдением о поведении герцогини. Саманта заявила, что Меган “всегда завидовала” Кейт Миддлтон, из-за чего решила испортить ей празднование 38-летия.

Как известно, Меган и Гарри официально объявили об отречении от королевских обязанностей 8 января 2020 года. По словам супругов, на такой шаг они решились после “долгих месяце размышлений и обсуждений”. При этом их решение было абсолютной неожиданностью для родственников. Даже отец принца Гарри, принц Чарльз узнал об этом едва ли не в день публикации заявления.

Интересно, что об отречении Меган и Гарри заявили буквально за день до дня рождения Кейт Миддлтон (9 января). Тогда у многих поклонников и биографов монаршей семьи Великобритании возник вполне логичный вопрос - почему Маркл и Гарри не смогли подождать хотя бы пару дней и “не омрачать” празднование герцогини Кембрижской? При этом даже сама королева Елизавета II настоятельно просила младшего внука и его жену перенести заявление на пару дней позже. Однако герцоги Сассекские ее ослушались и сделали по-своему.

Кейт Миддлтон и Меган Маркл на финале Уимблдона (фото: instagram.com/sussexroyal)

Свет на конфликтную ситуацию решила пролить Саманта Маркл. По словам женщины, именно Меган настояла на объявлении “Мегсита” за день до дня рождения Кейт Миддлтон. Принц Гарри лишь покорно послушал свою супругу.

“Жаль, что Меган сделала это в день рождения Кейт. Я полагаю, она ревновала к прекрасной Миддлтон”, - отметила Саманта в интервью Daily Star Online.

Как уверяет Саманта Маркл, Меган всегда завидовала Кэтрин, так как понимала, что никогда не сможет занять ее место и положение.

“Меган никогда бы не смогла сравняться с Кейт, така как Кейт - “икона”! Она идеальная будущая королева, прекрасный член монаршей семьи и восхитительная мать”, - подчеркивает Саманта.

Кроме того, сестра Меган Маркл восхищается и отменным чувством стиля Миддлтон: “Я впечатлена тем, как Кейт может платье за 200 долларов сделать похожим на 2 миллиона долларов”.

Саманта Маркл - сестра Меган Маркл

Напомним, что из-за внезапного “Мегзита” всем членам королевской семьи Великобритании пришлось в срочном порядке собраться на экстренное совещание 9 января. По этой причине, все торжественные события, приуроченные к дню рождения Кейт Миддлтон, пришлось попросту отменить.

Остается лишь гадать, сестра Меган специально оговаривает герцогиню Сассекскую или же просто она единственная, кто решился честно высказать истинную причину поведения Маркл. Ведь факт остается фактом - Меган и Гарри ничего не мешало перенести “Мегзит” на несколько дней и не мешать Кейт Миддлтон счастливо провести день рождения.