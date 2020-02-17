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Меган Маркл появилась в балетках из пластика за $145 и сумкой из океанического мусора

Lite » Мода 17.02.2020 - 10:27
Меган Маркл появилась в балетках из пластика за $145 и сумкой из океанического мусора
Меган Маркл и принц Гарри (фото: instagram.com/sussexroyal)

Меган ответственно подошла к выбору аксесуаров

Поклонники Меган Маркл и принца Гарри наконец получили хоть какую-то свежую и достоверную информацию о своих любимчиках. Как известно, после переезда в Канаду в начале января пара вообще не появлялась на публике. Лишь 14 января Меган посетила женский кризисный центр благотворительной организации Justice For Girls в Ванкувере. Кстати, в знак уважения сотрудники центра преподнесли супруге принца Гарри дорогостоящий подарок - золотую подвеску с кулоном в виде китового хвоста из бриллианта в 18 карат! Поначалу Меган не хотела принимать такой дорогой сюрприз, и все же ее уговорили.

С тех пор в сети больше не появлялись ни фото Меган, ни Гарри. Кроме того, поклонники монаршей семьи наконец смогли заполучить фото, на которых герцог и герцогиня Сассекские запечатлены вместе. А вот 9-месячного Арчи супруги оставили дома с няней.

На выходных Меган и Гарри были замечены в канадском аэропорту Виктория. Супруги как раз выходили из самолета, когда их подловили папарацци. И кстати, герцоги Сассекские воспользовались услугами обычного пассажирского самолета. До этого они перемещались по стране на частном лайнере. Однако сразу же нарвались на критику ответственных граждан, которые обвинили Маркл и Гарри в загрязнении окружающей среды. Похоже, что Меган решила “реабилитироваться”.

Меган Маркл появилась в балетках из пластика за $145 и сумкой из океанического мусора

Меган Маркл появилась в балетках из пластика за $145 и сумкой из океанического мусора

Меган Маркл и принц Гарри в аэропорту Виктория (скриншоты поста: instagram.com/hrhofsussex)

Модные СМИ сразу же принялись рассматривать образ Кейт Миддлтон. Для поездки супруга принца Гарри выбрала обычный повседневный кэжуал-образ. В черные джинсы заправлена полосатая рубашка. На плечи наброшен удобный черный кардиган. В руках у деловой мамы также был ноутбук в черном кожаном чехле.

Гарри был одет еще проще - синие джинсы, серый свитер, кепка и кроссовки.

Меган Маркл появилась в балетках из пластика за $145 и сумкой из океанического мусора

Меган Маркл появилась в балетках из пластика за $145 и сумкой из океанического мусора

Скриншоты поста: instagram.com/hrhofsussex

Отдельного внимания заслуживают детали аутфита Меган. Так, на ножках Меган красовались удобные балетки Rothy’s. Сделана такая обувь из переработанных пластиковых бутылок. Как отмечает бренд, они использовали уже около 40 миллионов использованных пластиковых бутылок, чтобы спасти планету. Балетки, которые выбрала Маркл, обойдутся в $145.

Меган Маркл появилась в балетках из пластика за $145 и сумкой из океанического мусора

Балетки Rothy’s из переработанного пластика

Еще один эко-аксессуар, который выбрала Меган, - спортивная сумка Prada Re-Nylon, которая создана из переработанного океанского мусора.Стоимость такой обновки составляет в среднем 1 500 €.

Напомним, ранее Меган Маркл показала "слишком неформальное" видео, которое ей запрещали публиковать ранее.

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