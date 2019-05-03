С мамой и на велосипеде: стильная Верка Сердючка покорила сеть смешным видео

Артистка показала видео со съемок в Копенгагене
Украинский артист Андрей Данилко в последнее время довольно редко появляется на публике в образе своей сценической героини Верки Сердючки. Однако на днях он порадовал и повеселил поклонников новым видео с веселой проводницей, которое было опубликовано на странице Сердючки в Instagram.
В ролике Верка, одетая в стильный черный спортивный костюм и белые кроссовки, а также с фирменной звездой на голове, едет на велосипеде. Рядом бежит ее "мама", заботливо придерживая "дочку" за талию, чтобы та не упала. При этом все участники процесса, включая человека, который снимал видео, заразительно смеются.
"Перерыв между съемками для @myheritage_official", - подписала публикацию Верка Сердючка.
Видео: Верка Сердючка с мамой в Дании (instagram.com/v_serduchka)
Забавное видео вызвало настоящий фурор среди подписчиков эпатажной артистки, включая ее звездных коллег. Так, Леся Никитюк, Даша Астафьева и Меловин оставили смеющиеся смайлики.
Скриншот комментариев (instagram.com/v_serduchka)
Остальные пользователи сети также по достоинству оценили ролик, отмечая, что соскучились по Верке.
Фото: Верка Сердючка с мамой (instagram.com/v_serduchka)
Напомним, Верка Сердючка поедет на Евровидение 2019 и выступит на сцене престижного международного песенного конкурса в Тель-Авиве. Она споет песню Toy, с которой представительница Израиля Нетта Барзилай победила на Евровидении 2018.
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Кстати, известный артист Андрей Данилко, который был судьей Нацотбора, рассказал о том, на каких условиях он в образе Верки Сердючки представлял Украину на Евровидении в Финляндии в 2007 году.