С мамой и на велосипеде: стильная Верка Сердючка покорила сеть смешным видео

Украинский артист Андрей Данилко в последнее время довольно редко появляется на публике в образе своей сценической героини Верки Сердючки. Однако на днях он порадовал и повеселил поклонников новым видео с веселой проводницей, которое было опубликовано на странице Сердючки в Instagram.

В ролике Верка, одетая в стильный черный спортивный костюм и белые кроссовки, а также с фирменной звездой на голове, едет на велосипеде. Рядом бежит ее "мама", заботливо придерживая "дочку" за талию, чтобы та не упала. При этом все участники процесса, включая человека, который снимал видео, заразительно смеются.

"Перерыв между съемками для @myheritage_official", - подписала публикацию Верка Сердючка.

Видео: Верка Сердючка с мамой в Дании (instagram.com/v_serduchka)

Забавное видео вызвало настоящий фурор среди подписчиков эпатажной артистки, включая ее звездных коллег. Так, Леся Никитюк, Даша Астафьева и Меловин оставили смеющиеся смайлики.

Скриншот комментариев (instagram.com/v_serduchka)

Остальные пользователи сети также по достоинству оценили ролик, отмечая, что соскучились по Верке.

"Все соскучились по Вам... Вы МЕГА КРУТЫЕ"

"Любимая наша, Сердючка"

"Мамочка учит Верку кататься на велосипеде, на это можно смотреть вечно"

"Соскучились по Сердючке ,Андрей порадуй нас новыми песнями и выступлениями"

"Вера, я тебя обожаю!"

"Там весело.. Вера мы тебя любим"

"Вот просто человек едет на велосипеде и уже смешно"

"Очень талантливый артист, восхищаюсь, обожаю"

"Мама двигатель"

"Мои сладкие спортсменки!"

"Картина маслом "На Рысапеде". Люблю Вас"

"Я Вас обожаю, Андрюша. Неподражаемый! Успехов Вам!"

"Вер, ты прекрасна"

"Ура, Сердючка вернулась!!!! Я так скучала по ней!"

"Как прятно смотреть на Верку с маман) Такой позитив:)"

Фото: Верка Сердючка с мамой (instagram.com/v_serduchka)

Напомним, Верка Сердючка поедет на Евровидение 2019 и выступит на сцене престижного международного песенного конкурса в Тель-Авиве. Она споет песню Toy, с которой представительница Израиля Нетта Барзилай победила на Евровидении 2018.

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Кстати, известный артист Андрей Данилко, который был судьей Нацотбора, рассказал о том, на каких условиях он в образе Верки Сердючки представлял Украину на Евровидении в Финляндии в 2007 году.