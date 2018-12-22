Borsch Spice: Верка Сердючка повеселила сеть новым амплуа

Фото: Верка Сердючка (instagram.com/v_serduchka)

Верка Сердючка помечтала о том, как стала новой солисткой культовой группы

Известная украинская проводница Верка Сердючка снова порадовала поклонников своим чувством юмора. В этот раз артистка пофантазировала на славу. Она примерила на себя амплуа новой солистки американской поп-группы Spice Girls, "заменив" одну из участниц - Викторию Бекхэм.

"Совместное фото" с коллективом Верка опубликовала на своей странице в Instagram.

"Стало известно, кто заменит @victoriabeckham в Spice World Tour 2019. #spicegirls #verkaserduchka#BorschSpice", - подписала снимок Верка.

Фото: Верка в образе одной из "перчинок" (instagram.com/v_serduchka)

Подписчики Сердючки высказали свое мнение по поводу "новой роли" украинки и написали ироничные комментарии.

"Сомневалась идти ли, ведь не в полном составе. Теперь обязательно куплю билет!!!! Такая новость", - написала kireanna.

"Може Вєра одна відпрацює ..з Мамою ..нащо ті вже не молоді пані. Наша Вєра немає віку ..та і Мама теж. Люблю Вас", - отреагировала nataly_p88.

"Достойная замена", - ms.kseniaorlova.

"Чтооо??!! Это хит!" - отреагировала anyajirichenko.

"Удивительно, совсем недавно на страничке Евгения Петросяна в Инстаграме написал о том, что соскучился по Верке Сердючке, и тут вдруг у Верки новая публикация))) Простое ли совпадение, непростое ли, но невозможно не задуматься))) Одно я знаю точно - все будет хорошо! Если раньше были сомнения, то теперь их уже нет", - прокомментировал sergey_olshin.

Скриншот комментариев (instagram.com/v_serduchka)

Напомним, что группа собралась в мировой тур после своего воссоединения, единственная, кто отказалась от гастролей - Виктория Бекхэм.

Как ранее мы писали, появилось видео, как Верка Сердючка и Ани Лорак "зажгли" в России (видео). Ранее сообщалось, что Андрей Данилко отмечает "двойной" юбилей. Артисту исполнилось 45 лет.