З мамою і на велосипеді: стильна Вєрка Сердючка підкорила мережу смішним відео

Український артист Андрій Данилко останнім часом досить рідко з'являється на публіці в образі своєї сценічної героїні Вєрки Сердючки. Проте днями він порадував й потішив шанувальників новим відео з веселою провідницею, яке було опубліковано на сторінці Сердючки в Instagram.

У ролику Вєрка, одягнена в стильний чорний спортивний костюм і білі кросівки, а також з фірмовою зіркою на голові, їде на велосипеді. Поряд біжить її "мама", дбайливо притримуючи "дочку" за талію, щоб та не впала. При цьому всі учасники процесу, включаючи людину, яка знімала відео, заразливо сміються.

"Перерва між зйомками для @myheritage_official", - підписала публікацію Вєрка Сердючка.

Відео: Вєрка Сердючка з мамою в Данії (instagram.com/v_serduchka)

Кумедне відео викликало справжній фурор серед підписників епатажної артистки, включаючи її зіркових колег. Так, Леся Нікітюк, Даша Астаф'єва та Меловін залишили усміхнені смайлики.

Скріншот коментарів (instagram.com/v_serduchka)

Інші користувачі мережі також по достоїнству оцінили ролик, відзначаючи, що скучили за Вєркою.

"Всі скучили за Вами... Ви МЕГА КРУТІ"

"Улюблена наша, Сердючка"

"Матуся вчить Вєрку кататися на велосипеді, на це можна дивитися вічно"

"Скучили за Сердючкою ,Андрій порадуй нас новими піснями та виступами"

"Віра, я тебе обожнюю!"

"Там весело.. Віра ми тебе любимо"

"Ось просто людина їде на велосипеді і вже смішно"

"Дуже талановитий артист, захоплююся, обожнюю"

"Мама двигун"

"Мої солодкі спортсменки!"

"Картина маслом "На Рысапеде". Люблю Вас"

"Я Вас обожнюю, Андрюша. Неповторний! Успіхів Вам!"

"Вер, ти прекрасна"

"Ура, Сердючка повернулася!!!! Я так сумувала за нею!"

"Як приємно дивитися на Вєрку з маман) Такий позитив:)"

Фото: Вєрка Сердючка з мамою (instagram.com/v_serduchka)

Нагадаємо, Вєрка Сердючка поїде на Євробачення 2019 і виступить на сцені престижного міжнародного пісенного конкурсу в Тель-Авіві. Вона заспіває пісню Toy, з якою представниця Ізраїлю Нетта Барзілай перемогла на Євробаченні 2018.

Ми також писали, що Вєрка Сердючка повеселила мережу новим амплуа.

До речі, відомий артист Андрій Данилко, який був суддею Нацвідбору, розповів про те, на яких умовах він в образі Вєрки Сердючки представляв Україну на Євробаченні у Фінляндії в 2007 році.