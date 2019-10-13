"Мамино счастье": Регина Тодоренко растрогала нежным фото с сыном из Италии

Ведущая побывала с малышом на озере Гарда
Регина Тодоренко не сидит на месте - недавно телеведущая побывала в солнечной Италии, где посетила показ известного итальянского бренда Calzedonia в Вероне и даже сама "прогулялась" по подиуму в эффектном трендовом платье-пиджаке. При этом девушка решила совместить работу с отдыхом и взяла с собой маленького сыночка Михаила.
Погуляв по атмосферному городу Ромео и Джульетты, Регина отправилась на самое большое озеро Италии - Гарда, которое находится неподалеку. Конечно же, вместе с 10-месячным Майклом. Счастливая мамочка показала нежное фото с малышом из живописного городка Сирмионе.
Вероятно, было несколько прохладно, так как Тодоренко с сыном одеты довольно тепло. Экс-звезда "Орла и Решки" выбрала для прогулки джинсы и темную ветровку, а ребенка нарядила в желтую курточку и шапочку, а также комбинезон.
Ведущая подняла сыночка вверх на вытянутых руках и с любовью смотрит на него, позируя на фоне средневекового замка у воды.
Фото: Регина Тодоренко с сыном Майклом (instagram.com/reginatodorenko)
Растроганные фолловеры оставили много теплых отзывов такому милому снимку мамы и сына.
Скриншот комментариев (instagram.com/reginatodorenko)
Напомним, Регина Тодоренко с сыном устроила насыщенную прогулку по осенней Вероне.
Ранее Регина Тодоренко в платье-мини похвасталась сходством с голливудской звездой.