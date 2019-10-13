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"Мамино счастье": Регина Тодоренко растрогала нежным фото с сыном из Италии

Lite » Новости шоу-бизнеса 13.10.2019 - 13:07
"Мамино счастье": Регина Тодоренко растрогала нежным фото с сыном из Италии
Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Ведущая побывала с малышом на озере Гарда

Регина Тодоренко не сидит на месте - недавно телеведущая побывала в солнечной Италии, где посетила показ известного итальянского бренда Calzedonia в Вероне и даже сама "прогулялась" по подиуму в эффектном трендовом платье-пиджаке. При этом девушка решила совместить работу с отдыхом и взяла с собой маленького сыночка Михаила.

Погуляв по атмосферному городу Ромео и Джульетты, Регина отправилась на самое большое озеро Италии - Гарда, которое находится неподалеку. Конечно же, вместе с 10-месячным Майклом. Счастливая мамочка показала нежное фото с малышом из живописного городка Сирмионе.

Вероятно, было несколько прохладно, так как Тодоренко с сыном одеты довольно тепло. Экс-звезда "Орла и Решки" выбрала для прогулки джинсы и темную ветровку, а ребенка нарядила в желтую курточку и шапочку, а также комбинезон.

Ведущая подняла сыночка вверх на вытянутых руках и с любовью смотрит на него, позируя на фоне средневекового замка у воды.

&quot;Мамино счастье&quot;: Регина Тодоренко растрогала нежным фото с сыном из Италии

Фото: Регина Тодоренко с сыном Майклом (instagram.com/reginatodorenko)

Растроганные фолловеры оставили много теплых отзывов такому милому снимку мамы и сына.

  • Доброе утро, Региночка вы чудесный, позитивный человечек! Оставайтесь всегда такой зажигалочкой!
  • Счастье
  • Суперские, мамино счастье
  • Как же хорошо когда есть возможность путешествовать
  • Как же мило
  • Какие же вы классные
  • Какое, маленькое счастье радости
  • Милота какая
  • Какие у него ножки сочные
  • Вот оно счастье, маленький "Винни Пух" медовый
  • Какие чудесные!!!!
  • Какой маленький

&quot;Мамино счастье&quot;: Регина Тодоренко растрогала нежным фото с сыном из Италии

Скриншот комментариев (instagram.com/reginatodorenko)

Напомним, Регина Тодоренко с сыном устроила насыщенную прогулку по осенней Вероне.

Ранее Регина Тодоренко в платье-мини похвасталась сходством с голливудской звездой.

"Приятно быть похожим": Тодоренко в платье-мини похвасталась сходством с голливудской звездой Счастливая Тодоренко с сыном устроила насыщенную прогулку по Вероне
Новости Украины Регина Тодоренкосын
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