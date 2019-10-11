"Приятно быть похожим": Тодоренко в платье-мини похвасталась сходством с голливудской звездой

Ведущая сверкнула стройными ножками
Регина Тодоренко несколько дней тому побывала в Италии, а именно в романтичной Вероне – городе Ромео и Джульетты. Она прилетела ради показа известного итальянского бренда Calzedonia и даже сама "прогулялась" по подиуму в эффектном трендовом платье-пиджаке. Звезда получила немало одобрительных отзывов и слов восхищения от поклонников, но больше всего ее тронул комментарий, в котором ведущую сравнили с ее кумиром - актрисой Джулией Робертс.
Знаменитость опубликовала на страничке в Instagram несколько фото в образе для светского мероприятия. Клетчатое платье-пиджак подчеркнуло стройные ножки Регины. Она лучезарно улыбается с фотокарточки и смотрит прямо в объектив. Акцент в макияже сделан на губы с помадой глубокого винного оттенка, волосы уложены в роскошные упругие голливудские локоны.
"Под одним из постов я увидела очень лестный комментарий: "Регина - наша Джулия Робертс". Как же все-таки приятно быть похожим на своего кумира".
Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)
В комментариях под снимком поклонники заверили ведущую, что она выглядит даже лучше, чем голливудская звезда.
Скриншот комментариев
Ранее Регина Тодоренко показала свою слабость и искушение, которому не смогла противостоять во время поездки в Италию.