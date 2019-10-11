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"Приятно быть похожим": Тодоренко в платье-мини похвасталась сходством с голливудской звездой

Lite » Новости шоу-бизнеса 11.10.2019 - 13:37
"Приятно быть похожим": Тодоренко в платье-мини похвасталась сходством с голливудской звездой
Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Ведущая сверкнула стройными ножками

Регина Тодоренко несколько дней тому побывала в Италии, а именно в романтичной Вероне – городе Ромео и Джульетты. Она прилетела ради показа известного итальянского бренда Calzedonia и даже сама "прогулялась" по подиуму в эффектном трендовом платье-пиджаке. Звезда получила немало одобрительных отзывов и слов восхищения от поклонников, но больше всего ее тронул комментарий, в котором ведущую сравнили с ее кумиром - актрисой Джулией Робертс.

Знаменитость опубликовала на страничке в Instagram несколько фото в образе для светского мероприятия. Клетчатое платье-пиджак подчеркнуло стройные ножки Регины. Она лучезарно улыбается с фотокарточки и смотрит прямо в объектив. Акцент в макияже сделан на губы с помадой глубокого винного оттенка, волосы уложены в роскошные упругие голливудские локоны.

"Под одним из постов я увидела очень лестный комментарий: "Регина - наша Джулия Робертс". Как же все-таки приятно быть похожим на своего кумира".

&quot;Приятно быть похожим&quot;: Тодоренко в платье-мини похвасталась сходством с голливудской звездой

&quot;Приятно быть похожим&quot;: Тодоренко в платье-мини похвасталась сходством с голливудской звездой

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

В комментариях под снимком поклонники заверили ведущую, что она выглядит даже лучше, чем голливудская звезда.

  • Регина, ты намного лучше
  • Ты такая сексуальная
  • Красивая
  • После рождения ребенка девушки становятся еще прекрасней! И Вы, Регина, тому подтверждение!
  • Вы умница и красавица
  • Регина - вы шикарная женщина
  • Регина, вы гораздо привлекательнее Джулии!
  • Очень красивая
  • Красивая! Настоящая

Скриншот комментариев

Ранее Регина Тодоренко показала свою слабость и искушение, которому не смогла противостоять во время поездки в Италию.

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Новости Украины Регина Тодоренко
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