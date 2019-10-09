Счастливая Тодоренко с сыном устроила насыщенную прогулку по Вероне

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Ведущая провела незабываемый день в Италии

Регина Тодоренко не привыкла сидеть на месте – ее неуемной энергии хватает на авторские проекты, интервью, съемки для глянца и в рекламных кампаниях известных брендов, лицом которых она является. Ведущая не забывает и о любимых путешествиях, ведь недаром славу ей принесло именно тревел-шоу "Орел и Решка", поэтому знаменитость использует любую возможно посетить интересные уголки Европы и не только. Что говорить, если даже свадьбу с Владом Топаловым она сыграла в Италии. Так, Регина отправилась в Верону, где побывала на показе известного итальянского бренда Calzedonia.

В европейский город она прибыла не одна, а с сыном Михаилом. Регина опубликовала на своей страничке в Instagram фото в свободной черной футболке с логотипом авторского шоу "Пятница с Региной" и короткой юбке в клетку на пуговицах. Она дополнила стрит-стайл лук кроссовками светло-бирюзового оттенка.

Поклонники не упустили возможности отпустить в адрес Регины искренние комплименты.

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

"10 месяцев спустя": Тодоренко и Топалов растрогали семейной идиллией с сыночком

Таешь на глазах, очень хорошо выглядите

Ух, какие ножки

Региночка, милая Вы

Красивая

Классно выглядишь

Класс

Регина ты похудела очень!

Скриншот комментариев

Также ведущая показала свою прогулку по Вероне в сториз российской версии журнала GLAMOUR. Она облачилась в свободную белую рубашку и укороченные брюки льняного цвета, дополнив повседневный образ кроссовками. "Первая остановка – Колизей, в котором проходят невероятные концерты оперных певцов", - подписала кадр Регина.

Далее она не смогла себе отказать в удовольствии посетить дом Джульетты. "Наслаждаемся прогулкой по Вероне вместе с сыном", - подписала следующее фото звезда. Кроме того, Регина прокатилась по городу на экскурсионном трамвае.

Регина Тодоренко гуляетт по Вероне (фото: instagram.com/glamour_russia)

А вечером девушка с прической и праздничным макияжем отправилась на модный показ. Она предпочла платье-пиджак, а также захватила на мероприятие туфли на шпильке, а сама добиралась к месту проведения в удобной обуви. Ведущая сообщила, что среди гостей встретила жену Венсана Касселя, супермодель Тину Кунаки, а также взяла интервью у известного фэшн-блогера Кьяры Ферраньи.

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/glamour_russia)

Ранее Регина Тодоренко рассказала о волшебной силы преображения и красоты женщины.