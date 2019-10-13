"Мамине щастя": Регіна Тодоренко зворушила ніжним фото з сином з Італії

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Ведуча побувала з малюком на озері Гарда

Регіна Тодоренко не сидить на місці - нещодавно телеведуча побувала в сонячній Італії, де відвідала показ відомого італійського бренду Calzedonia у Вероні і навіть сама "прогулялась" по подіуму в ефектному трендовому платті-піджаку. При цьому дівчина вирішила поєднати роботу з відпочинком і взяла з собою маленького синочка Михайла.

Погулявши по атмосферному місту Ромео і Джульєтти, Регіна відправилась на найбільше озеро Італії - Гарда, яке знаходиться неподалік. Звичайно ж, разом з 10-місячним Майклом. Щаслива матуся показала ніжне фото з малюком з мальовничого містечка Сірміоне.

Мабуть, було трохи прохолодно, так як Тодоренко з сином одягнені досить тепло. Екс-зірка "Орла і Решки" вибрала для прогулянки джинси і темну вітровку, а дитину нарядила в жовту курточку і шапочку, а також комбінезон.

Ведуча підняла синочка вгору на витягнутих руках і з любов'ю дивиться на нього, позуючи на тлі середньовічного замку біля води.

Фото: Регіна Тодоренко з сином Майклом (instagram.com/reginatodorenko)

Розчулені фолловери залишили багато теплих відгуків такому милому знімку мами і сина.

Добрий ранок, Региночка ви чудовий, позитивний чоловічок! Залишайтеся завжди такою зажигалочкой!

Щастя

Суперські, мамине щастя

Як же добре, коли є можливість подорожувати

Як же мило

Які ж ви класні

Яке, маленьке щастя радості

Милота яка

Які у нього ніжки соковиті

Ось воно щастя, маленький "Вінні Пух" медовий

Які чудові!!!!

Який маленький

Скріншот коментарів (instagram.com/reginatodorenko)

Нагадаємо, Регіна Тодоренко з сином влаштувала насичену прогулянку по осінній Вероні.

Раніше Регіна Тодоренко в сукні-міні похвалилася схожістю з голлівудською зіркою.