Мамина модница: 9-летняя дочь Виктории Бекхэм покорила сеть красотой и чувством вкуса

Девочка примерила платье из новой коллекции
Виктория Бекхэм нашла отличный способ рекламировать свои новинки – она демонстрирует их сама, а также с помощью членов семьи. В этот раз наряд, созданный для новой коллекции, примерила 9-летняя дочь иконы стиля – Харпер Севен. Девочка надела длинное платье с цветочным принтом, длинными рукавами-фонариками, воротничком и пышной юбкой. Харпер позирует в компании женщины, которая шила платье. «Любимый принт Харпер в этом сезоне! Моя мини-я и Рут (которая сделала платье) на финальной примерке перед шоу», – подписала фото Виктория.
Подписчики известной бизнесвумен оценили фото юной красавицы на множество лайков и тысячи комментариев. Большинство из них сошлись во мнении, что девочка обладает редкой красотой, соединив лучшие черты знаменитых родителей, а также редким чувством вкуса. Но были и те, кто посчитал, что наряд совершенно не идет 9-летнему ребенку, делая ее зрительно намного старше своих лет.
Комментарии к посту (фото: скриншот instagram.com/victoriabeckham)
Напомним, ранее Виктория показала, как Херпер отправилась на шопинг вместе со старшим братом – Бруклином, а также его невестой Николой. Для прогулки девочка надела белое платье длиной чуть ниже колен, которое дополнила светлой курткой и белыми кедами.