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Маміна модниця: 9-річна дочь Вікторії Бекхэм підкорила мережу красотою і почуттям смаку

 

Дівчинка одягла плаття з нової колекції

Вікторія Бекхем знайшла відмінний спосіб рекламувати свої новинки - вона демонструє їх сама, а також за допомогою членів родини. Цього разу вбрання, створене для нової колекції, приміряла 9-річна дочка ікони стилю - Харпер Севен. Дівчинка одягла довге плаття з квітковим принтом, довгими рукавами-ліхтариками, комірцем і пишною спідницею. Харпер позує в компанії жінки, яка шила сукню. «Улюблений принт Харпер в цьому сезоні! Моя міні-я і Рут (яка зробила плаття) на фінальній примірці перед шоу», - підписала фото Вікторія.

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Харпер Севен і Рут (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Шанувальники відомої бізнесвумен оцінили фото юної красуні на безліч лайків і тисячі коментарів. Більшість з них зійшлися на думці, що дівчинка володіє рідкісною красою, з'єднавши кращі риси знаменитих батьків, а також рідкісним почуттям смаку. Але були і ті, хто вважав, що наряд зовсім не пасує 9-річній дитині, роблячи її візуально набагато старшою.

  • Харпер міні абсолютно чудова!
  • Воно виглядає занадто «дорослим» для неї
  • Прекрасна Харпер і прекрасне плаття
  • Воно зробило її занадто дорослою
  • Ох, так мило!
  • Найкрасивіша маленька дівчинка в моїх очах назавжди! Ти моя дівчинка-мрія, Харпер. Люблю тебе завжди
  • У неї дійсно відмінний смак
  • Я люблю цю прекрасну обожнювану дитину! Так шикарно
  • Так красиво, цей принт просто прекрасний
  • Що за маленька красуня!
  • Вона росте так швидко і стає дійсно прекрасною леді
  • І це плаття для дитини? Врахуйте, що вона все ще дитина

Коментарі до посту (фото: скріншот instagram.com/victoriabeckham)

Нагадаємо, раніше Вікторія показала, як Херпер вирушила на шопінг разом зі старшим братом - Брукліном, а також його нареченою Ніколою. Для прогулянки дівчинка одягла білу сукню завдовжки трохи нижче колін, яку доповнила світлою курткою і білими кедами

Прогноз погоди
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