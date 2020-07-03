Идеальна: Виктория Бекхэм восхитила стройной фигурой в безупречном total white образе

Виктория Бекхэм (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Звезда готовится отмечать годовщину свадьбы

Виктория Бекхэм в грядущие выходные готовится отмечать важную дату – 21-ю годовщину свадьбы с любимым супругом Дэвидом Бекхэмом. По такому поводу она решила устроить небольшой опрос среди своих поклонников. Икона стиля опубликовала фото, на котором красуется в total white образе. Белоснежный брючный костюм, блуза, а также контрастные детали – тонкий черный ремень с золотистой фурнитурой, клатч, а также подвеска и браслет – составляющие как всегда безупречного лука. Такой наряд смотрелся на стройной фигуре звезды более чем выигрышно. Волосы она собрала в низкий хвост, дополнив аутфит макияжем в натуральных тонах.

Виктория, как всегда, безупречна (фото: instagram.com/victoriabeckham)

«Моя и @davidbeckham 21-я годовщина свадьбы будет в эти выходные, так что я готовлюсь к свиданию! Как вы думаете, что мне надеть?», – вовлекла знаменитость в разговор своих фанатов. В ответ она получила первые поздравления, восторги от своего цветущего внешнего вида, комплименты, а также советы по выбору наряда для такой значимой даты.

Что угодно, ты выглядишь красиво во всем

Красивое черное платье с каблуками

Платье

Оглушающе, как всегда!

Так красива

Идеальна

Самая красивая королева достойна почитания

Легенда

Ничего не надевай, я бы тебе посоветовал, оставайся дома и наслаждайся компанией друг друга

Представляю, каково это – быть замужем 21 год и быть такой богатой

Восхитительна

Счастливой годовщины

Моя муза

Комментарии к посту (фото: скриншот instagram.com/victoriabeckham)

Позже Виктория выложила в сеть мотивационное фото – она показала, с чего начинает свое утро. Знаменитая активистка решила устроить пробежку. На фото она красуется в простом наряде: черной футболке и бейсболке из собственной линии одежды для спорта. Без макияжа и украшений, выглядит она свежей и молодой. Наверняка поклонники последуют примеру своей любимой звезды, чтобы быть такой же энергичной и красивой.

Виктория обожает спорт (фото: instagram.com/victoriabeckham)

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Автор: Lite