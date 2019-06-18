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Мамина гордость: Ким Кардашьян растрогала сеть фото с сыновьями

Lite » Новости шоу-бизнеса 18.06.2019 - 11:14
Мамина гордость: Ким Кардашьян растрогала сеть фото с сыновьями
Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

38-летняя звезда поделилась новым семейным кадром

Ким Кардашьян  не может оставить фолловеров без порции милых кадров. Не так давно свой 6-й день рождения отметила старшая дочь Кардашьян – Чикаго. Несмотря на свой юный возраст девочка давно уже прославилась как стильная персона, готовая сложить звездной маме конкуренцию. Ким неоднократно рассказывала, что малышка претендует на самые любимые ею вещи, удивляя столь ранней тягой к моде.

Мамина гордость: Ким Кардашьян растрогала сеть фото с сыновьямиМамина гордость: Ким Кардашьян растрогала сеть фото с сыновьямиМамина гордость: Ким Кардашьян растрогала сеть фото с сыновьямиКим и Чикаго (фото: instagram.com/kimkardashian) 

Свою безграничную любовь к дочери знаменитость выразила трогательным постом. Она опубликовала целую серию кадров с разных локаций: ресторана, дома, моря… Все они пропитаны счастливой атмосферой и вызвали у фолловеров целую бурю эмоций. Подписала их Ким не менее красноречиво: "С Днем Рождения, моя милая девочка! Последние 6 лет были лучшими в моей жизни, так как я могла воспитывать тебя и видеть, как ты растешь. Мама любит тебя навсегда и безгранично!".

Мамина гордость: Ким Кардашьян растрогала сеть фото с сыновьямиМамина гордость: Ким Кардашьян растрогала сеть фото с сыновьями

Ким и Канье с детьми (фото: instagram.com/kimkardashian) 

Позже, в день отца, который весь мир отмечал 16-го июня, Ким выложила в сеть массу совместных с Канье снимков, назвав мужа лучшим папочкой для их детей и признавшись в любви.  

Мамина гордость: Ким Кардашьян растрогала сеть фото с сыновьямиКим с Сейнтом и Псалмом (фото: instagram.com/kimkardashian) 

А несколько часов назад порцию маминой любви получили сыновья Ким: 4-летний Сейнт и недавно появившийся на свет Псалм. Ким поделилась фото, где держит на руках младшего мальчика, а старший нежно держит в руках личико брата. "Мои мальчишки", – написала счастливая Ким. На нее тут же посыпались восторженные комментарии и лайки, за несколько часов их набралось около 3 млн.

Мамина гордость: Ким Кардашьян растрогала сеть фото с сыновьямиНовая линия Ким обречена на успех (фото: instagram.com/kimkardashian) 

Но не забывает Ким уделять внимание и многочисленным проектам. Недавно она выпустила серию продуктов по уходу за телом. В серию KKW Beauty вошло множество продуктов в жемчужных, золотых и бронзовых оттенках. Все их она поспешила продемонстрировать в действии. На странице королевы Instagram есть видео со всеми цветами под любой тип кожи. А в сториз она опубликовала несколько отзывов от благодарных покупателей. Так что линию ждет успех!

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Новости Украины Ким Кардашьян
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