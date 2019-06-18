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Мамина гордість: Кім Кардашьян зворушила мережу фото з синами

Lite » Новини шоу-бізнесу 18.06.2019 - 11:14
Мамина гордість: Кім Кардашьян зворушила мережу фото з синами
Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

38-річна зірка поділилася новим сімейним кадром

Кім Кардашьян не може залишити фоловерів без порції милих кадрів. Не так давно свій 6-й день народження відзначила найстарша дочка Кардашьян – Чикаго. Незважаючи на свій юний вік, дівчинка вже давно прославилася як стильна персона, готова скласти мамі конкуренцію. Зірка неодноразово розповідала, що маля претендує на улюблені речі самої Кім, дивуючи настільки ранньою тягою до моди.

Мамина гордість: Кім Кардашьян зворушила мережу фото з синамиМамина гордість: Кім Кардашьян зворушила мережу фото з синамиМамина гордість: Кім Кардашьян зворушила мережу фото з синамиКім і Чикаго (фото: instagram.com/kimkardashian)

Ваш безмежну любов до дочки знаменитість висловила зворушливим постом. Вона опублікувала цілу серію кадрів з різних локацій: ресторану, дому, моря... Всі вони просякнуті щасливою атмосферою і викликали у фоловерів цілу бурю емоцій. Підписала їх Кім не менш красномовно: "З Днем Народження, моя мила дівчинка! Останні 6 років були найкращими в моєму житті, я могла виховувати тебе і бачити, як ти ростеш. Мама любить тебе назавжди і безмежно!".

Мамина гордість: Кім Кардашьян зворушила мережу фото з синамиМамина гордість: Кім Кардашьян зворушила мережу фото з синами

Кім і Каньє з дітьми (фото: instagram.com/kimkardashian)

Пізніше, в день батька, який весь світ відзначав 16-го червня, Кім виклала в мережу масу спільних з Каньє знімків, назвавши чоловіка кращим татком для їх дітей і зізнавшись у любові.

Мамина гордість: Кім Кардашьян зворушила мережу фото з синамиКім з Сейнтом і Псалмом (фото: instagram.com/kimkardashian)

А кілька годин тому порцію маминої любові отримали сини Кім: 4-річний Сейнт і нещодавно з'явився на світ Псалм. Кім поділилася фото, де тримає на руках молодшого хлопчика, а старший ніжно тримає в руках личко брата. "Мої хлопчики", – написала щаслива Кім. На неї тут же посипалися схвальні коментарі і лайки, за кілька годин їх набралося близько 3 млн.

Мамина гордість: Кім Кардашьян зворушила мережу фото з синамиНова лінія Кім приречена на успіх (фото: instagram.com/kimkardashian)

Але не забуває Кім приділяти увагу і численним проектам. Нещодавно вона випустила серію продуктів по догляду за тілом. В неї KKW Beauty увійшло безліч продуктів в перлинних, золотих і бронзових відтінках. Всі їх вона поспішила продемонструвати в дії. На сторінці королеви Instagram є відео з усіма кольорами під будь-який тип шкіри. А в сторіз вона опублікувала кілька відгуків від вдячних покупців. Так що лінію чекає успіх!

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