Идеальная мать: Ким Кардашьян засыпала сеть фото с дочками

Ким Кардашьян с дочками (фото: instagram.com/KimKardashian)

38-летняя звезда продолжает умилять публику стилем дочек

Ким Кардашьян знает, как приятно удивить свою 137-миллионную армию подписчиков. И речь идет не только о вызывающих образах и громких проектах. В последнее время тема номер один на ее странице в Instagram – дети. Так, она с удовольствием демонстрирует стиль своей старшей дочери – 5-летней Норт, которая уже начала проявлять интерес к маминым вещам.

А недавно опубликовала трогательный снимок обеих малышек – Норт целует Чикаго, которой в январе исполнился годик. "Мои малышки – моя жизнь!", – добавила Ким подпись.

К слову, младшая дочь знаменитости, судя по ее наряду, также может претендовать на звание мини-иконы стиля. Девочка одета в белое платьице, на ногах у нее красуются модные кроссовки, а на голове – резиночки в тон обуви.





Дочки Ким Кардашьян - Норт и Чикаго (фото: instagram.com/KimKardashian)

И на этом Ким не остановилась. Чтобы по полной раскрыть тему детей и их фирменный семейный стиль, звезда вновь порадовала целой серией картинок.

"Настоящая вечеринка в честь дня рождения!", – написала она. На пати они отправились всей семьей – вместе с Канье Уэстом и тремя детьми. Но особого внимания заслуживает гардероб Ким и ее дочек.

Сама королева Instagram была одета в белоснежное ассиметричное платье, которое дополнила босоножками на невысоком каблуке и золотистыми браслетами на обеих руках. А наряды малышек подобрала так, чтобы они идеально гармонировали с ее образом. Так, обе они были одеты в светлые платьица с одинаковым декором – отделкой из ярко-оранжевых перьев. На ногах у Норт обуты явно мамины босоножки большого размера – как и мечтала девочка. А младшая сестра вновь в массивных кроссовках. Прически девочек также одинаковые: волосы заплетены в небольшие пучки. Кстати, Норт, которая, по словам Ким, обожает макияж, и в этот раз пришла с розовыми тенями на глазах и такого же оттенка помадой.

Семья Ким Кардашьян (фото: instagram.com/KimKardashian)

Стоит отметить, что мужская часть семейства также смотрелась гармонично: наряд 3-летнего Сейнта был подобран созвучно наряду Канье. Оба они пришли в спортивных нарядах в серых тонах.



Такой пост вызвал, как всегда, бурю восторгов у подписчиков Ким:

"Ох, какие же они хорошенькие",

"Люблю их",

"Какая же красивая семья",

"Невероятно мило",

"Какая атмосфера! Прекрасные малышки",

"Чикаго невероятная. Она просто икона стиля!",

"Боже, Чикаго очень-очень красивая"…

Также фолловеры не смогли удержаться, чтобы не подшутить над старшей девочкой: "Наконец-то Норт на каблуках", "Норт, как же тебе идут каблуки!"… Намекая на недавнюю истерику малышки, когда Ким не дала ей обуть свои сапоги.

Напомним, ранее мы подбирали топ-5 самых несуразных образов Ким Кардашьян.