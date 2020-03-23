Мамин гвардеец: Роузи Хантингтон-Уайтли умилила новым фото 2-летнего сына от Джейсона Стетхэма

Роузи Хантингтон-Уайтли стала мамой в 2017-м году. Первенца от своего возлюбленного – голливудского актера Джейсона Стетхэма – молодая мама тщательно скрывает от посторонних глаз. Британская модель до сих пор толком не показала его личико поклонникам, снимая сына максимум в профиль или же – что чаще – со спины. Иногда, впрочем, она делает исключения, в сториз демонстрируя увлечения малыша и показывая, как они проводят время вдвоем.

Роузи развлекается с малышом (фото: instagram.com/rosiehw)

К примеру, таким образом, фанам звездной пары удалось узнать, что Джек Оскар очень активный и даже занимается боксом. Что он любит вместе с мамой готовить еду и украшать дом перед праздниками. А благодаря совместным с Роузи и Джейсоном прогулкам в парка стало очевидным, что ребенок растет таким же любителем модных образов, как и его знаменитая мама. Так, мальчика одевают комфортно, но всегда вместе с тем стильно и необычно. Несколько же часов назад 32-летняя красавица показала, что он обожает примерять наряды и более экстравагантные.

Джек похож на маму (фото:instagram.com/rosiehw)

Пока весь мир на карантине, и звездные мамы вынуждены сидеть дома со своими детьми, они ищут любой способ развлечь своих чад. Так, Роузи пришлось пустить в ход костюмированные игры. Она опубликовала фото, на котором Джек в форме британского гвардейца – красном мундире и высокой черной шапке – ходит по дому. В подписи Роузи добавила: «Вечная развлекательная программа для тоддлера». По всей видимости, мальчик, как и его знаменитый папа, обожает перевоплощения. Так что, вполне возможно, пойдет по стопам Джейсона Стетхэма.

Модель выбрала бюьти-направление (фото: instagram.com/rosiehw)

Напомним, Роузи также делала успешные шаги в кинобизнесе. В 2010-м она снялась в продолжении фильма «Трансформеры», заменив звезду ленты Меган Фокс. К съемкам красавицу готовил возлюбленный, так что Роузи справилась на отлично, заслужив позитивные отзывы критиков. Но, к удивлению поклонников, модель не стала продолжать карьеру актрисы. По словам Роузи она поняла, что есть люди, намного более одержимы этой индустрией. Ей же ближе бьюти-тематика и построение собственного бизнеса.