Формируем осенний гардероб: Роузи Хантигтон-Уайтли демонстрирует любимые вещи сезона

Роузи Хантингтон-Уайтли (фото: instagram.com/rosiehw)

Британская икона стиля показала новый стильный наряд

Роузи Хантигтон-Уайтли – настоящая модная икона, которая, по всей видимости, решила научить стилю девушек по всему миру. Все уже настолько привыкли видеть необычные наряды на ее странице в Instagram, что если пару дней там не появляется обновлений, начинают волноваться. Глянцевые издания, светские порталы и многочисленные фолловеры – все с нетерпением ожидают аутфиты молодой мамы. Тем более что пришла осень, а значит, пора формировать гардероб нового сезона.

Роузи в новом образе (фото: instagram.com/rosiehw)

Несколько часов назад она наконец удовлетворила поклонников. Роузи выложила стильный наряд, продуманный до деталей, и подписала его романтичными фразами: «Вступаю в осень с Jimmy Choo», «Ищите меня в Центральном парке», «Осенние аксессуары».

Розуи любит делать акцент на деталях (фото: instagram.com/rosiehw)

Женственный и элегантный лук составили юбка-миди болотного оттенка с запахом и белый топ с высоким горлом без рукавов (к слову, его модель надела без нижнего белья). К ним Роузи подобрала горчичного оттенка сапоги с квадратным носком и на высоком каблуке, сумочку из замши на длинной ручке, декорированную эмблемой уже упомянутого бренда, а также крупные солнцезащитные очки. Волосы модели, идеально уложенные в объемную укладку, и макияж в золотистых тонах – удачное завершение совершенного образа 32-летней красавицы.

Роузи в офисе (фото: instagram.com/rosiehw)

Поклонники Хантигтон-Уайтли остались в полном восторге, засыпав ее комплиментами и просьбами рассказать, где она приобрела сумку и топ. Интересно, что модель всегда обозначает, с кем в партнерстве делает публикацию. По всей видимости, многие бренды уже увидели, как выгодно их вещи может преподнести на своей странице супермодель. Особенно длительным было сотрудничество с итальянским премиум-брендом Bottega Veneta. За последнее время Роузи использовала массу аксессуаров марки, которые в итоге стали настоящими инста-трендами.