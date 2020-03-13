Мужчина всей моей жизни: Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стетхэм отметили 10-летие отношений

Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стетхэм (фото: instagram.com/nikki_makeup)

Звезда опубликовала фото Джейсона Стетхэма

Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стетхэм – одна их самых крепких пар в шоу-бизнесе. Знаменитая британская модель и голливудский актер начали отношения в 2010-м году. Как Джейсон, так и Роузи предпочитают не говорить лишнего о личной жизни. Пара редко постит совместные фото, а также до сих пор «прячут» 2-летнего сына, не показывая его личико полностью. В связи с такой скрытностью влюбленных часто подозревают в семейных неурядицах. Масла в огонь подливает и тот факт, что они до сих пор не поженились. Хотя предложение руки и сердца Джейсон сделал Роузи уже давно.

Джейсон с другом (фото: instagram.com/rosiehw)

Несколько часов назад 32-летняя красавица продемонстрировала, что в отношениях у них царит полная гармония, а накал чувств все так же велик. Так, Роузи показала редкое фото Джейсона – обычно она ограничивается максимум намеком на присутствие своего мужчины в ее жизни: рукой, силуэтом или видом со спины. На новом снимке возлюбленный девушки, 52-летний Стетхэм, сидит за столом в компании давнего друга пары. «За мужчин в нашей жизни», – написала Роузи и отметила своих знакомых. Также модель добавила хэштег «10 лет», намекая, что повод собраться был более чем романтичным. В ответ поклонники буквально засыпали пару поздравлениями, а также сердечками и «пылающими» эмодзи.

В паре царит идиллия (фото: instagram.com/rosiehw)

К слову, Роузи и Джейсон – пример, когда большая разница в возрасте сыграла только на пользу их отношениям. Обе звезды не раз признавались, что стали отличным дополнением друг другу благодаря своим различиям в опыте. Так, Джейсону нравилось быть защитой для хрупкой «ангелоподобной» девушки, а Роузи была в восторге от силы и мужественности актера, который дал ей почувствовать себя, как за «стеной». Сейчас пара сосредоточена на воспитании ребенка, но вполне возможно, вскоре все-таки решит узаконить отношения. Как это часто бывает у звезд, судя по примеру Натальи Водяновой.