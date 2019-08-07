ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Быть мамой – любимое занятие: Ева Лонгория вместе с сыном снялась для популярного журнала

Lite » Новости шоу-бизнеса 07.08.2019 - 18:32
Быть мамой – любимое занятие: Ева Лонгория вместе с сыном снялась для популярного журнала
Ева Лонгория (фото: instagram.com/evalongoria) 

44-летняя звезда порадовала поклонников новыми съемками

Ева Лонгория знает, как приятно удивить многочисленных поклонников. Достаточно подчеркнуть свою яркую внешность очередным роскошным нарядом. В этот раз 44-летняя красавица, кажется, превзошла саму себя. Она выбрала для выхода в свет платье терракотового цвета с белыми вставками от австралийского модельера Toni Maticevski. С оборками, свободно спадающими складками, тонким поясом на талии и открытой спиной, оно сделало образ Евы нежным и женственным. Дополнили его высокая укладка и яркий макияж. Выглядела она стильно и ярко, чем сразу же заслужила массу приятных слов от своим подписчиков.

Быть мамой – любимое занятие: Ева Лонгория вместе с сыном снялась для популярного журналаЕва просто засыпала сеть роскошными образами (фото: instagram.com/evalongoria) 

Но в перерывах между светскими раутами и премьерами Лонгория успевает заниматься своим любимым делом – материнством. Именно так она назвала она материнство известному журналу Parents Latina Magazine. На обложке она предстала вместе с любимым сыном Санти. Ева примерила свободную белую блузу и брюки такого же оттенка. Дополняет образ укладка легкой волной и яркий макияж. Малыш также примерил белую футболку, а потому выглядит под стать своей стильной маме. Улыбчивые и довольные, они просто сияют!

Быть мамой – любимое занятие: Ева Лонгория вместе с сыном снялась для популярного журналаНовая обложка Евы и малыша Санти (фото: instagram.com/evalongoria) 

"Делюсь сразу двумя любимыми вещами: быть матерью и быть латиной! Не забудьте купить свою копию Parents Latina, чтобы прочитать мое интервью и увидеть красивые фотографии малыша Санти", – добавила Ева забавную подпись. Фолловеры просто засыпали актрису и ее годовалого сына комплиментами.

Быть мамой – любимое занятие: Ева Лонгория вместе с сыном снялась для популярного журналаСанти буквально с первых дней жизни (фото: instagram.com/evalongoria) 

К слову, Ева часто признается, что материнство полностью изменило ее жизнь. А прошедший год и вовсе стал самым счастливым годом в ее жизни. Несмотря на то что ей было нелегко совмещать беременность с многочисленными проектами, она не стала уходить от работы, хотя и пересмотрела свой график.

Быть мамой – любимое занятие: Ева Лонгория вместе с сыном снялась для популярного журналаБыть мамой – любимое занятие: Ева Лонгория вместе с сыном снялась для популярного журналаСанти – любимчик всей семьи (фото: instagram.com/evalongoria)  

Но уже вскоре после родов она вновь блистала на съемочных площадках и светских ивентах, только теперь – с Санти. Так что малыш буквально с первых дней жизни красуется перед публикой и привык к вниманию. И его улыбчивость и открытость явно намекают, что подрастает настоящая звезда!

Алессандра Амбросио похвасталась роскошным телом в откровенном бикини Словно ангел: Белла Хадид восхитила сеть новой прической и пышной грудью
Новости Украины актрисаматеринствомода
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь