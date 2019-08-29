Горячая мамочка: 44-летняя Ева Лонгория демонстрирует безупречную фигуру в пикантном наряде

Ева Лонгория (фото: instagram.com/evalongoria)

Знаменитость украсила обложку издания Adweek

Ева Лонгория – не только известная на весь мир актриса, но и ярая активистка, всегда готовая отстаивать права женщин и матерей, а также бороться с разными несправедливостями мира. Недавно Ева стала героиней съемки американского Harper's Bazaar, цель которой – продемонстрировать жизнь звездных мам и дать им больше свободы и поддержки.

За свою позицию бесстрашного лидера Ева получила не только любовь и уважение многочисленных поклонников, но и вполне осязаемую награду. Так, Ева стала обладательницей премии Beacon Award от популярного американского еженедельника Adweek.

Еве к лицу все оттенки и фасоны (фото: instagram.com/evalongoria)

Ева украсила обложку нового выпуска, где предстала в стильных кэжуал-образах. «Ева Лонгория бесстрашно использует свою звездную силу, чтобы изменить ситуацию – в Голливуде, политике и за ее пределами. Вот почему звезда – первый обладатель премии Beacon Award от Adweek», – написали в Instagram издания.

В материале рассказывается о том, как именно действует актриса и каких успехов ей уже удалось добиться. Саму премию она получит уже скоро – 8 сентября в Лос-Анджелесе пройдет торжественная церемония награждения.

Ева вскоре получит награду за свою активную деятельность (фото: instagram.com/evalongoria)

Тем временем знойная красавица продолжает радовать пользователей сети фото в стильных нарядах. Так, для фотосессии звездная мама примерила черный брючный костюм, который сделал ее максимально стройной. Пиджак она надела на голое тело, что придало классическому образу пикантности.

Санти – главный вдохновитель мамы (фото: instagram.com/evalongoria)

Впрочем, в последнее время звезда стала такой стройной, что может позволить себе любые оттенки и фасон. К примеру, белое платье-рубашка замысловатого кроя смотрятся на ней не менее выигрышно. Фото со съемки она подписала настоящим призывом к действию: «Запишите свои цели, возьмите свой список, будьте дисциплинированным, но лояльным к себе, дайте этому произойти!», – похоже, так и привыкла поступать 44-летняя звезда.