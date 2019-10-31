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Мамин Дракула: Єва Лонгорія розчулила мережу фото з маленьким сином в кумедному костюмі

Lite » Новини шоу-бізнесу 31.10.2019 - 20:27
Мамин Дракула: Єва Лонгорія розчулила мережу фото з маленьким сином в кумедному костюмі
Єва Лонгорія (фото: instagram.com/evalongoria)

Сім'я влаштувала вечірку на честь Хелловіну

Єва Лонгорія, яка і сама обожнює вбиратися, з малечку привчає до цього маленького сина. До жаданого усім світом Хелловіну вона підготувала щось незвичайне. Малюк Сантьяго в цьому році з'явився на святі в забавному костюмі – вбрання представляв собою щось середнє між образом графа Дракули і Бетменом. За словами актриси, до костюму вона доклала руку самостійно.

"Ось другий костюм на Хелловін! Я зробила його казкову накидку власними руками", – написала Єва у своєму микролозі. У такому вигляді Санті блищав на святі, яке влаштувала його сім'я. У сторіз Лонгорія показала підготовку до заходу, а потім і свято, де і сама приміряла накидку сина.

Мамин Дракула: Єва Лонгорія розчулила мережу фото з маленьким сином в кумедному костюмі

Єва сама готувала костюм малюкові (фото: instagram.com/evalongoria)

До речі, костюм улюбленому синові Єва ретельно підбирала. Ще за кілька днів до Хелловіна на її сторінці з'явилися фото, де Санті позує в чорному костюмі з вушками і рукавами, що нагадують кажана. "Мій маленький Бетмен", – додала вона смішний підпис.

Мамин Дракула: Єва Лонгорія розчулила мережу фото з маленьким сином в кумедному костюмі

Мамин Дракула: Єва Лонгорія розчулила мережу фото з маленьким сином в кумедному костюміСанті і Аморі Гаррідо (фото: instagram.com/evalongoria)

Лонгорія на свято прийшла в простому класичному образі: бежевого відтінку штани та джемпер. Зате серед відвідавших захід знайшлося багато охочих вбратися у всякого роду нечисть. Приміром, Аморі Гаррідо, пуерто-ріканський актор і близький друг Лонгорії, також вибрав костюм Дракули. Тому разом з Санті вони склали досить дивну парочку. "Дракула і Дракуліта", – написав він під знімком, де вони з дитиною веселяться і корчать пики.

Мамин Дракула: Єва Лонгорія розчулила мережу фото з маленьким сином в кумедному костюміЄва в бежевому луці (фото: instagram.com/evalongoria)

Нагадаємо, нещодавно Єва також показала образ в бежевих тонах. Вона одягла костюм кремово-бежевого відтінку і топ, які доповнила туфлями на величезній шпильці. Лук ікона стилю розбавила контрастними деталями – годинник з червоним циферблатом і чорний манікюр стали кращим доповненням до нього. "Хто ще в монохромних образах?", – написала Єва, натякаючи на свою пристрасть до однотонним образів.

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