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Икона стиля: роскошная Ева Лонгория демонстрирует безупречный total look

Lite » Мода 25.10.2019 - 18:29
Икона стиля: роскошная Ева Лонгория демонстрирует безупречный total look
Ева Лонгория (фото: instagram.com/evalongoria)

Актриса блистает в необычном образе

Ева Лонгория – известная активистка и борец за права женщин. Она регулярно участвует в различных акциях и проектах, которые стремятся восстановить справедливость по всему миру. На днях ей представилась очередная возможность продемонстрировать свою приверженность любимому делу – она выступила на саммите FORTUNE Most Powerful Women Summit, который прошел в Вашингтоне с 21-го по 23-е октября. А заодно 44-летняя красавица показала новый необычный образ.

Икона стиля: роскошная Ева Лонгория демонстрирует безупречный total lookЕва в новом образе (фото: instagram.com/evalongoria)

Ева надела костюм кремово-бежевого оттенка – жакет и свободного кроя брюки, которые дополнили туфли на умопомрачительной шпильке, а также топ в тон всему наряду. Отличным дополнением к нему стали контрастные детали – часы с красным циферблатом и черный маникюр. Макияж она сделала с акцентом на глаза, а губы оставила нейтральными. Волосы Еве вытянули и уложили на косой пробор. "Кто еще в монохромных образах?", – написала Ева.

Икона стиля: роскошная Ева Лонгория демонстрирует безупречный total lookЕва обожает бежевый (фото: instagram.com/evalongoria)

Поклонники засыпали Лонгорию восхищенными комментариями, называя "иконой стиля" и "женщиной-мечтой". Нужно отдать актрисе должное – она умеет себя подать и часто демонстрирует весьма стильные наряды. Но и без фешн-провалов не обошлось.

К примеру, недавно Ева посетила мероприятие, устроенное организацией Women's Media Center, которое прошло в Нью-Йорке. На ивент она пришла в красном облегающем платье, которое подчеркнуло каждый сантиметр ее тела. Казалось бы, стройная Ева давно может себе позволить себе такой наряд. Но многие поклонники раскритиковали выбор звезды, высказав мнение, что платье подчеркнуло все недостатки Лонгории и сделало фигуру непропорциональной.

Икона стиля: роскошная Ева Лонгория демонстрирует безупречный total lookЕва Лонгория на Women's Media Center (фото: instagram.com/evalongoria)

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