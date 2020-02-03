Мама Кузьмы Скрябина поделилась трогательной историей о детстве сына: Друг без друга никак не могли

В эксклюзивной рубрике программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» о роли матери в жизни известных мужчин, мама Кузьмы Скрябина откровенно рассказала, как смогла стать для сына лучшим другом и какие воспоминания о нем будет хранить всю жизнь. Кузьма Скрябин – легендарный музыкант, талантливый писатель, необычайный друг. Вдова Андрея, Светлана, всегда говорила, что они были не просто парой, а прежде всего, хорошими друзьями. Так и с дочкой Барбарой. Ну, а для своей мамы Андрей остается лучшим в мире сыном. В этом году Андрею исполнилось бы 51, по этому поводу Ольга Кузьменко гостеприимно пригласила журналистов «Ранку з Україною» к себе домой и угостила любимыми блюдами музыканта, а именно литовским борщом и голубцами с тертым картофелем. За столом женщина вспомнила, как неразлучны они были.

«Такое было впечатление, что друг без друга никак не могли. Очень плохо он переносил ясли, садик. Он же в школу ходил далеко, наверное, полтора километра нужно было идти. Так мы ходили вместе в первый и второй класс, он никогда не стеснялся, что идет с мамой, – вспоминает мама Кузьмы Ольга Кузьменко в эфире канала «Украина». – Не было понятия, чтобы он с кем-то дрался в школе или на улице. Он никогда не играл в футбол. Не понимал этой толкотни».

Кузьма Скрябин

В футбол не играл, но на велосипеде мог гонять дни на пролет. Спорт спортом, но еще и музыкальная школа. Ольга Михайловна, как преподаватель музыки, не могла позволить Андрею игнорировать занятия. Ради него даже придумала специальную «методику». Но подход сына к музыке женщина серьезно не воспринимала. И хотя настояла на том, чтобы Андрей поступил в медицинский институт, не становилась на пути творческой реализации. Поэтому, когда парень занял третье место на фестивале «Червона рута», решился на переезд в Киев. Ехал не один – уже с женой Светланой.

Но был один разговор с сыном, который Ольга вспоминает, как будто это было вчера, – когда он приехал, и вместо кухни попросил маму посидеть с ним в машине. Тогда он рассказал ей, как чуть не погиб.

«Когда он ехал из Яремче в Ивано-Франковск, сократил дорогу через какой-то лесной просек. И там не то шины, не то торф горел – было полно дыма. И еще лесовоз ехал напротив, никто ничего не видел. Так была написана песня «Мам», – поделилась Ольга. – И я сказала: «Очевидно, правильно мы с тобой поступили, что ты написал такую ​​оду маме. Подумать, что это будет такой хит, я даже и не могла».

Хит – потому что все в песне правда. И даже строка: «тижнями їй не дзвонив» имеет свою историю.

«Не по нашей с ним вине. Была недоговоренность какая-то – совсем третьи люди что-то не то сказали. И Андрей мне сказал что-то не так, что мне не понравилось. Я ему не звонила, а он мне. И так пару неделек выдержали – это было так, будто всю жизнь! Так, что вылилось в песню» – рассказала мама Кузьмы Скрябина в программе «Ранок з Україною».

Больше такой паузы в их разговорах никогда не было до 2015 года. Тогда 2 февраля Андрей погиб в ужасной аварии.

«Тяжело нам без него, очень! Просто смертельно тяжело! И ничего тут не сделаешь! Я хочу сказать такую ​​вот фразу, которая все объяснит: «Такого сына я желаю каждой маме!», – прокомментировала Ольга Кузьменко.

Андрея забыть и заменить невозможно, но у Ольги Михайловны теперь есть новый лучший друг, который очень похож на ее сына. Это внучка Барбара – Бася. Девушка так же, как когда-то ее папа, звонит бабушке каждый день. Ольга Михайловна мечтает, чтобы ее внучка была не просто счастливой, но и уверенным, самодостаточным человеком. Так она воспитывала и своего Андрея. Кузьма – это легенда, а для Ольги Михайловны он остается лучшим в мире сыном.

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