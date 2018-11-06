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"Малышка моя любимая": Настя Каменских поздравила родного человека с днем рождения

Lite » Звезды 06.11.2018 - 18:35
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певица поделилась милым снимком с любимой мамой

Популярная украинская исполнительница Настя Каменских, которая попала в рейтинг самых сексуальных женщин России, трогательно поздравила с днем рождения свою маму. На своей странице в Instagram артистка опубликовала совместное фото с родным человеком и написала нежное обращение.

"Лидочка! Малышка моя любимая! С днем рождения! Ты такая прикольная Мама! И самая красивая! Я хочу чтобы ты была здоровенькая, а все остальное мы с тобой сделаем", - обратилась к маме Настя.

&quot;Малышка моя любимая&quot;: Настя Каменских поздравила родного человека с днем рожденияФото: Настя Каменских с мамой (instagram.com/kamenskux)

Менее чем за полчаса публикация набрала более 10 тысяч лайков и десятки комментариев.

Подписчики Каменских поздравляют ее маму с праздником и пишут, что они обе очень красивые.

&quot;Малышка моя любимая&quot;: Настя Каменских поздравила родного человека с днем рождения&quot;Малышка моя любимая&quot;: Настя Каменских поздравила родного человека с днем рождения

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Напомним,  украинская певица Настя Каменских показала фанатам, как выглядит ее "сложившееся" утро. 

Отметим, что ранее Каменских представила свой первый сольный альбом под названием "No Komments". Кроме того, артистка презентовала новый клип на песню " Lomala". Первый сольный альбом "No Komments" стал отображением разнопланового перевоплощения исполнительницы - бушующая энергия, дикая страсть и безграничная любовь к музыке соединились воедино.

Что вы не знали о NК? (видео: STYLER.rbc.ua)

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