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"Сотрудничество или конкуренция": Могилевская озвучила "проблему современного мира" (фото)

Lite » Звезды 03.11.2018 - 12:55
Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Певица решила провести специальный опрос

Популярная украинская певица Наталья Могилевская решила провести специальный опрос среди поклонников из-за спора с подругой. Соответствующий пост она разместила на своей странице в Instagram.

"В споре с подругой не могу добиться позиции. Я предлагала ей остановиться на том, что правы "и я, и ты", а не на том, что "или я, или ты". Это проблема современного мира", - сказала она.

В связи с этим, Могилевская решила провести специальный опрос среди поклонников.

"Сотрудничество или конкуренция? И…и? Или..или? А что выбираешь ты? Всегда ли стремишься найти компромисс и найти свою ответственность в конфликте? Сегодня прекрасный солнечный день в Харькове. Через час начинаем концерт", - подчеркнула она.

&quot;Сотрудничество или конкуренция&quot;: Могилевская озвучила &quot;проблему современного мира&quot; (фото)

Фото: Могилевская перед концертом (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Напомним, что ранее известная украинская певица Наталья Могилевская поделилась трогательными воспоминаниями о погибшем музыканте Андрее Кузьменко.

А также о том, что Наталья Могилевская высказалась о современных ценностях девушек.

Что вы не знали о Наталье Могилевской (video.rbc.ua)

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