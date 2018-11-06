"Дівчинка моя кохана": Настя Каменських привітала рідну людину з днем народження

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Співачка поділилася милим знімком з коханою мамою

Популярна українська співачка Настя Каменських, яка потрапила в рейтинг найсексуальніших жінок Росії, зворушливо привітала з днем народження свою маму. На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала спільне фото з рідною людиною і написала ніжне звернення.

"Лідочко! Дівчинка моя кохана! З днем народження! Ти така прикольна Мама! Найкрасивіша! Я хочу щоб ти була здоровенька, а все інше ми з тобою зробимо", - звернулася до мами Настя.

Фото: Настя Каменських з мамою (instagram.com/kamenskux)

Менш ніж за півгодини публікація набрала більше 10 тисяч лайків і десятки коментарів.

Підписники Каменських вітають її маму з святом і пишуть, що вони обидві дуже гарні.

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, українська співачка Настя Каменських показала фанатам, як виглядає її "вдалий" ранок.

Відзначимо, що раніше Каменських представила свій перший сольний альбом під назвою "No Komments". Крім того, артистка презентувала новий кліп на пісню "Lomala". Перший сольний альбом "No Komments" став відображенням різнопланового перевтілення виконавиці - бурхлива енергія, дика пристрасть і безмежна любов до музики поєдналися.

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