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"Дівчинка моя кохана": Настя Каменських привітала рідну людину з днем народження

Lite » Зірки 06.11.2018 - 18:35
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Співачка поділилася милим знімком з коханою мамою

Популярна українська співачка Настя Каменських, яка потрапила в рейтинг найсексуальніших жінок Росії, зворушливо привітала з днем народження свою маму. На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала спільне фото з рідною людиною і написала ніжне звернення.

"Лідочко! Дівчинка моя кохана! З днем народження! Ти така прикольна Мама! Найкрасивіша! Я хочу щоб ти була здоровенька, а все інше ми з тобою зробимо", - звернулася до мами Настя.

&quot;Дівчинка моя кохана&quot;: Настя Каменських привітала рідну людину з днем народження

&quot;Дівчинка моя кохана&quot;: Настя Каменських привітала рідну людину з днем народженняФото: Настя Каменських з мамою (instagram.com/kamenskux)

Менш ніж за півгодини публікація набрала більше 10 тисяч лайків і десятки коментарів.

Підписники Каменських вітають її маму з святом і пишуть, що вони обидві дуже гарні.

&quot;Дівчинка моя кохана&quot;: Настя Каменських привітала рідну людину з днем народження&quot;Дівчинка моя кохана&quot;: Настя Каменських привітала рідну людину з днем народження&quot;Дівчинка моя кохана&quot;: Настя Каменських привітала рідну людину з днем народження

&quot;Дівчинка моя кохана&quot;: Настя Каменських привітала рідну людину з днем народження

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, українська співачка Настя Каменських показала фанатам, як виглядає її "вдалий" ранок.

Відзначимо, що раніше Каменських представила свій перший сольний альбом під назвою "No Komments". Крім того, артистка презентувала новий кліп на пісню "Lomala". Перший сольний альбом "No Komments" став відображенням різнопланового перевтілення виконавиці - бурхлива енергія, дика пристрасть і безмежна любов до музики поєдналися.

Що ви не знали про NК? (відео: STYLER.rbc.ua)

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