Маленький ангелочек: Надя Дорофеева в нежном образе заворожила красотой

Певица сделала интригующее заявление
Надя Дорофеева - кумир миллионов девушек, для которых она настоящий идеал красоты и икона стиля. Однако сама звезда недавно поразила признанием, что в школе она очень комплексовала из-за своего веса. Сейчас же она вполне довольна своей внешностью и призывает всех принимать себя таким, какой ты есть. Певица просто-таки заворожила поклонников нежным образом, который продемонстрировала на новых кадрах в своем Instagram.
На фото Надя запечатлена в гримерке в белом банном халате. Волосы артистки уложены красивыми волнами, а на голове крупный обруч, украшенный камнями. На ее лице - эффектный, но не слишком броский макияж. Кроме того, на одном из снимков лицо Дорофеевой украсили блестящими камушками - над бровями, под глазами и один игриво расположился на носу.
Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)
В подписи к фото исполнительница поинтересовалась у подписчиков, как ей лучше - с камушками или без, а также сделала интригующее заявление, что "скоро будет кое-то новое".
Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)
В комментариях восхищенные фолловеры осыпают Надежду комплиментами и сравнивают с ангелом.
Скриншот комментариев (instagram.com/nadyadorofeeva)
Напомним, ранее муж певицы Владимир Дантес высказался по поводу возможного пополнения с Дорофеевой.