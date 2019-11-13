"Обожаю кушать": Надя Дорофеева рассекретила свой вес и рассказала о проблемах с кожей

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Раньше певица переживала из-за своего веса

Участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева - настоящий пример для подражания и кумир многих девушек, которая восхищает их своей красотой, стройной фигурой и ярким стилем. Каждый выход артистки в свет - настоящее событие. К примеру, недавно она вместе с коллегой по группе Позитивом стали ведущими 12-го эфира шоу Танцы со звездами 2019 и покорили зрителей своими эффектными образами. Однако было время, когда певица переживала из-за своего веса. Об этом Надя рассказала в интервью программе "Слава+", которая выходит на YouTube-канале "Люкс FM".

По словам девушки, она была очень худой и комплексовала из-за этого. Также Дорофеева рассекретила свой нынешний рост и вес.

"169 рост у меня. Вес сейчас 50-51 кг. Ееее, я поправилась! Я сильно комплексовала, что я худая. Принимать себя нужно таким, какой ты есть. Раньше я просто была очень худенькая, это было лет семь-восемь назад, в школе. Вот этот весь период я была очень худая. И я хотела чуть-чуть набрать вес. Я хочу быть нормальной. Сейчас я люблю себя, занимаюсь спортом, я стараюсь хорошо питаться. У меня нет диеты, у меня нет ничего такого, я могу съесть котлетки с пюрешкой, обычную нормальную еду", – рассказала артистка.

НАДЯ ДОРОФЕЕВА: О КОМПЛЕКСАХ, СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ С ДАНТЕСОМ И ОТНОШЕНИЯХ С ПОЗИТИВОМ

Надя также призналась, что очень любит поесть, однако из-за плотного графика певицы готовит в основном ее супруг Владимир Дантес.

"Я обожаю кушать. У меня Вова так готовит... У меня нет времени, если честно. Я умею готовить, но эти умения мои убились, потому что у меня совсем не было времени. Я помню, когда у нас начинались с Вовой отношения, я, конечно, выпендривалась, готовила ему, и борщ могла сделать, и что-то там запечь, и салатики... Сейчас вообще не готовлю", – делится звезда.

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Кроме того, исполнительница откровенно поведала о том, что у нее были серьезные проблемы с кожей одно время - однако именно тогда она встретила будущего мужа и он в нее влюбился.

"Девять лет назад я заболела гриппом. Я не пропила после болезни пробиотики. И у меня запустился процесс дисбактериоза. Но у меня первые проявления были на лице. Мне начали классные косметологи лечить лицо антибиотиками, мазями, - поделилась Дорофеева.

По словам певицы, ухудшение продолжалось, "этот период длился семь месяцев".

"Я помню, я рыдала каждый день, когда смотрела на себя в зеркало. Это был очень тяжелый период. Я приходила на съемки, у нас уже была группа "Время и стекло". Я приезжаю на съемки, а у меня просто все лицо усыпано прыщами. Это жесть", - вспомнила Надя.

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Врачи никак не могли найти причину болезни - и тут произошла судьбоносная встреча.

"Я начала сдавать кровь, гормоны, все-все-все. Не могли найти причину. Потом я помню день. Мы садимся в поезд, где встречаем Владимира Дантеса. Я по-прежнему вся в прыщах. Не накрашена. И тут он в меня почему-то влюбляется. Я думаю: "Господи, может, он плохо видит?", а у него проблемы со зрением. Я его до сих пор подкалываю на эту тему", - поделилась девушка.

Фото: Надя Дорофеева и Владимир Дантес (instagram.com/nadyadorofeeva)

Она добавила, что коллега по группе "Время и Стекло" Алексей Завгородний (Позитив) также очень поддерживал ее в тот период.

"Я говорю: "Леша, очень-очень видно", а когда тональный накладываешь сверху - оно реально еще хуже. То есть такой слояра. Их так сильно видно, а Леша мне говорит: "Да нет, ты пока мне не сказала, я ничего не видел!". И Вова в меня влюбился. Я помню, Вова мне сказал: "У нас с тобой начались отношения - все пройдет", - разоткровенничалась Дорофеева.

Фото: Надя Дорофеева и Позитив (instagram.com/nadyadorofeeva)

В итоге диагноз поставили в родном Симферополе - у певицы нашли дисбактериоз кишечника.

"Я месяц пропила таблетки - и у меня все прошло. Вова до сих пор думает, что это он - молодец", - отметила Надя.

Напомним, ранее муж певицы Владимир Дантес высказался по поводу возможного пополнения с Дорофеевой.