ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Маленька принцеса: Ольга Фреймут розчулила зворушливим великоднім фото дочки

Lite » Новини шоу-бізнесу 28.04.2019 - 17:15
Маленька принцеса: Ольга Фреймут розчулила зворушливим великоднім фото дочки
Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Телеведуча поділилася душевними сімейними кадрами

Відома телеведуча Ольга Фреймут ніколи за словом в кишеню не лізла – гостра на язик, вона завжди вміла прикувати до себе увагу мільйонів глядачів і змусити тремтіти від страху рестораторів. Але все змінилося, коли теледіва стала мамою трьох малюків – вона з здаволенням присвячує себе родині, втім, не забуваючи про творчість. Ольга пише книги й займається видавничою справою і встигає блищати на світських заходах. Але троє дітей – юна Злата і малюки Валерій і Євдокія – і коханий чоловік Володимир Локотко залишаються для неї в пріоритеті. Правда, фото доньки і сина вона показує в Instagram не часто, але на честь світлого свята вирішила зробити виключення.

На знімку маленька Євдокія в святковій білій сукні, схожій на вбрання принцеси, підняла білосніжний пасхалый рушник і з цікавістю розглядає вміст кошика.

"Христос воскрес! Миру і тепла вашим родинам!" - залишила тепле побажання для підписників на свято Пасхи Ольга.

Маленька принцеса: Ольга Фреймут розчулила зворушливим великоднім фото дочки

Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Шанувальники у відповідь написали ведучій поздоровлення і не змогли пройти повз душевного знімка із малятком.

"Маленька красунечка!", "Це ваша Євдокія така вже панночка, диво - пречудесні!", "Маленька принцеска щось шукає", "Натхнення, позитиву і сонця проміння!", "Воістину воскрес! І Вашій родині тільки всіх благ!", "Воістину Воскрес! Миру, добра і Божої Благодаті!" - відзначали коментатори.

Пізніше вона показала фото Валерія і Євдокії. Брат і сестричка грали у дворі. Маленька красуня в розкішній білосніжній сукні і модному картатому пальто каталася на гойдалці, а стильний хлопчик в небесно-блакитному класичному костюмі допомагав дівчинці.

Маленька принцеса: Ольга Фреймут розчулила зворушливим великоднім фото дочки

Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Нагадаємо, що Ольга Фреймут попросила допомоги у шанувальників, показавши їм два образи в розкішному вбранні. Вона збирался на відповідальний захід, на якому ведуча хотіла виглядати ідеально.

До слова, що Ольга Фреймут показала романтику в Каннах з чоловіком. Пара похвалилася фото на Лазурному березі.

Раніше Ольга Фреймут захопила фотосетом з сонячної Італії, куди вирушила по роботі.

Ольга Фреймут в прозорому вбранні підкорила фото з чоловіком "Я завжди була зухвалою": стильна Фреймут зробила відверте зізнання
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України Ольга Фреймут
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся