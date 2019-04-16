Помогите выбрать: Ольга Фреймут озадачила сеть важным вопросом

Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Телеведущая показала роскошные наряды для особого случая

Известная телеведущая, а теперь еще и писательница Ольга Фреймут не так часто радует поклонников снимками в Instagram. Личные фото появляются на ее странице нечасто, а кадры со светских мероприятий неизменно вызывают шквал комплиментов – фанов восхищает изящество и элегантность образов звезды. Но по-настоящему их удивило то, что Ольга попросила помочь ей с выбором наряда для важного мероприятия. Теледива показала в Instagram два варианта роскошных дизайнерских платьев от украинского бренда OKSANA MUKHA и поинтересовалась, в каком из них лучше выйти в свет.

Шикарное алое платье по фигуре с юбкой из тончайшего фантина, украшенное перьями, безупречно подчеркнуло точеную фигуру Ольги. А образ в длинном золотом наряде с открытыми плечами и ключицами, а также оригинально оформленным лифом в области декольте выглядел не менее восхитительно. Как тут не растеряться!

"Друзі, 18 квітня - церемонiя нагородження переможцiв за результатами мiжнародного дослiдження Randstad Employer Brand Research, Україна - 2019. Я маю честь вести цей захід . Допоможіть, будь ласка, обрати плаття від Оксани Мухи. Червона, чи золота сукенка?" - поинтересовалась ведущая.

Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

На помощь звезде поспешили ее подписчики. Мнения комментаторов разделились: одним больше пришлось по вкусу красное платье, другие же склонялись к золотому наряду. Были даже те, кто предложил взять с собой оба варианта и просто сменить их на месте.

"Золота! Але в любому випадку, будете цукерочка", "Особисто як на мене, то червоне плаття дуже Вам пасує. Ви як королева в ньому, Ви, звісно, завжди така витончена, гарна, дуже приємно за Вами спостерігати", "Червона неймовiрно красива. Але золота Вам бiльше до лиця", "Однозначно красное, такое платье, как золотое, было похожее у Осадчей, а вот красного такого нигде не видела! Очень оригинальное!", "Золота личить. Розкішно", - делились впечатлениями комментатори.

Напомним, что Ольга Фреймут устроила с мужем романтику в Каннах на Лазурном берегу.

Ранее Ольга Фреймут поделилась фотосетом из весенней Италии. Она посетила книжную выставку в Болонье.