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Любовь по-французски: Ольга Фреймут показала романтику с мужем в Каннах

Lite » Новости шоу-бизнеса 12.04.2019 - 15:17
Любовь по-французски: Ольга Фреймут показала романтику с мужем в Каннах
Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Телеведущая наслаждается отдыхом на Лазурном берегу

Известная телеведущая Ольга Фреймут и ее муж Владимир Локотко – одна из самых красивых пар украинского шоу-бизнеса и, судя по всему, счастливых тоже. Поклонники  с удовольствием следят за появлением звездной семьи на публике и с радостью комментируют совместные фото Ольги и Владимира в Instagram, а такими снимками они балуют подписчиков нечасто. Впрочем, сейчас супруги находятся в Каннах, о чем ведущая сообщила в сториз. Они наслаждаются временем на Лазурном берегу и обществом друг друга.

Так, звезда показала кадр, на котором запечатлена в компании любимого мужчины. Ольга и Владимир сидят на открытой террасе ресторана. Теледива присела на подлокотник  стула мужа, а он нежно обнял ее одной рукой. На ведущей – классческие джинсы и уютный серий свитер, а повседневный образ дополняют солнечные очки и часы. Пара выглядит расслабленно и умиротвоенно, на их лицах играет чуть заметная улыбка. "Канны", - коротко подписала кадр Ольга.

Любовь по-французски: Ольга Фреймут показала романтику с мужем в Каннах

Фото: Ольга Фреймут с мужем (instagram.com/freimutolia)

Также она показала потрясающую картина, открывающуюся взору на Лазурном берегу. Пляж, море и горы вдалеке на фоне голубого неба.

"На Лазурном берегу читаю Фицжеральда "Ночь нежна" про эти места», - рассказала Ольга.

Также ранее ведущая наведалась в милый местный магазин винтажных кукол и купила для младшей дочери игрушку, которую решила назвать в честь хозяйки бутика.

"Любимый магазин в Каннах. Игрушки из прошлого. Куклу Евдокии назову в честь хозяйки Маппи", - призналась Ольга.

Любовь по-французски: Ольга Фреймут показала романтику с мужем в Каннах

Фото: Ольга Фреймут наведалась с любимый магазин в Каннах  (instagram.com/freimutolia)

Ранее Ольга Фреймут поделилась фотосессией из солнечной Италии. Она успела побывать на книжной выставке в Болонье, а также встретиться с друзьями.

К слову, Ольга Фреймут восхитила своим выходом в свет вместе с мужем Владимиром Локотко. Ведущая появилась на людях в изысканном черном прозрачном платье.

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