Максимально откровенна: Ким Кардашьян восхитила сеть "горячим" фото и трогательным признанием

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

38-летняя звезда приняла решение поменять название марки

Ким Кардашьян, которая недавно выпустила новую линию белья Kimono Solutionwear, тут же попала в скандал. Знаменитость не учла, что слово "кимоно", которое она употребила для весьма откровенных вещей, может вызвать бурную негативную реакцию у японских пользователей сети. В интернете начался настоящий флешмоб, где они показывали и рассказывали, что такое настоящее кимоно и какую культурную роль оно играет. Многие возмутились, что таким образом, многомиллионная армия фанатов Ким попросту не будет понимать истинного значения этого предмета одежды, а станет ассоциировать именно с нижним бельем Кардашьян. Сама Ким долго хранила молчание, никак не комментируя произошедшее. И вот несколько часов назад она опубликовала пост, где расставила все точки над "и".

Ким решила переименовать бренд (фото: instagram.com/kimkardashian)

Ким показала себя в откровенном боди собственного производства. Она сидит на стуле посреди гардеробной. По всей видимости, это кадр с бэкстейджа съемки кампании Kimono Solutionwear. Ким, как всегда, выглядит просто безупречно. Но больше внимания в этот раз привлек текст, которым она сопроводила фото.

Ким в новом образе (фото: instagram.com/kimkardashian)

"Быть предпринимателем и моим собственным боссом – одна из самых главных задач, которые мне повезло исполнять в моей жизни. После всех этих лет для меня стало возможным прямое общение с моими поклонниками и публикой. Я всегда слушаю, учусь и развиваюсь – я так ценю ту страсть и различные взгляды, которые люди приносят мне. Когда я объявила название своей линии одежды, я сделала это с наилучшими намерениями. Мои бренды и продукты построены на основе инклюзивности и разнообразия, и после тщательного обдумывания и продумывания я буду выпускать свой бренд Solutionwear под новым именем. Я скоро свяжусь со всеми. Спасибо за ваше понимание и поддержку!", – написала 38-летняя бизнесвумен.

Ким умеет уладить конфликт (фото: instagram.com/kimkardashian)

Подписчики Ким тут же засыпали ее комментариями и отметили мудрость Ким и ее желание погасить конфликт. Что ж, годы ведения бизнеса и юридические навыки дают о себе знать.