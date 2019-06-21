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Детка, ты космос! Ким Кардашьян примерила футуристические образы для Vogue Japan

Lite » Мода 21.06.2019 - 10:37
Детка, ты космос! Ким Кардашьян примерила футуристические образы для Vogue Japan
Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

38-летняя звезда покорила еще одну модную вершину

Ким Кардашьян – не только телеведущая, светская львица, бизнесвумен и будущий профессиональный юрист. Еще одна ипостась девушки – модель. Она часто принимает участие в фешн-фотосессиях, сама рекламирует свои продукты, а также украшает глянцевые издания.

Детка, ты космос! Ким Кардашьян примерила футуристические образы для Vogue JapanДетка, ты космос! Ким Кардашьян примерила футуристические образы для Vogue JapanКирм Кардашьян в новой съемке (фото: instagram.com/kimkardashian) 

Несколько часов назад она представила новую работу – Ким снялась для популярного глянцевого издания Vogue. Журнал снял целых три обложки в разных стилях, над которыми турилась Анна Делло Руссо. На первой, тема которой "Новая реальность", Ким показана крупным планом. Акцент – на ярком макияже с выразительными губами и стрелками, а также необычном красном футуристическом головном уборе, представляющем собой маску с руками в белых перчатках. Вторая – "Истинная Грация" – выполнена в духе высокой моды, для Ким подобрали экстравагантный наряд от Valentino, буквально превративший ее в розовый цветок. Третья гласит: "Будь неистовой". А потому здесь знаменитость надела откровенное платье, демонстрирующее все ее козыри: пышные формы и изгибы.

Детка, ты космос! Ким Кардашьян примерила футуристические образы для Vogue JapanДетка, ты космос! Ким Кардашьян примерила футуристические образы для Vogue JapanДетка, ты космос! Ким Кардашьян примерила футуристические образы для Vogue Japan

Vogue Japan представил стразу три обложки со знаменитой красавицей (фото: .instagram.com/kimkardashian) 

"3 обложки VOGUE JAPAN!!! Для меня это была абсолютная мечта!", – поделилась эмоциями Ким.  

Детка, ты космос! Ким Кардашьян примерила футуристические образы для Vogue JapanДетка, ты космос! Ким Кардашьян примерила футуристические образы для Vogue JapanДетка, ты космос! Ким Кардашьян примерила футуристические образы для Vogue JapanДетка, ты космос! Ким Кардашьян примерила футуристические образы для Vogue Japan

Ким примерила массу стильных ярких образов (фото: instagram.com/kimkardashian, instagram.com/luigiandiango) 

Также Кардашьян показала и другие кадры из съемки. Она демонстрирует массу стильных образов: объемные футуристические платья, роскошные вечерние, откровенные, с кожаными вставками и сексуальными деталями. Снимал знаменитую красавицу известный фешн-дуэт фотографов Luigi and Iango. Нужно отметить, что фотосессия вышла весьма необычной, абсолютно отличной от того, что уже показывала Ким.

Детка, ты космос! Ким Кардашьян примерила футуристические образы для Vogue JapanФотосессия для американского Vogue (фото: instagram.com/kimkardashian) 

К примеру, не так давно она снялась для американского Vogue. Но кавер-стори выпуска имела целью показать семейную идиллию. Там Кардашьян предстала хоть и в роскошной, но все-таки домашней обстановке. Она снялась вместе с мужем Канье Уэстом и детьми, показав святая святых – свой особняк.   

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