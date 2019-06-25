ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Брюнетка в законе: Ким Кардашьян покоряет сеть стильным образом и деловой хваткой

Lite » Мода 25.06.2019 - 19:31
Брюнетка в законе: Ким Кардашьян покоряет сеть стильным образом и деловой хваткой
Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

38-летняя знаменитость не забывает о своем увлечении законом

Ким Кардашьян умеет шокировать общественность не только вызывающими нарядами. Не так давно знаменитая красотка выразила желание стать юристом. В интервью американскому Vogue она призналась, что к такому решению ее подтолкнуло желание "бороться за людей и менять систему", которое появилось у нее после разговора с судьей. К тому же тема правосудия и справедливости волнует ее с детства. Отец Ким Роберт Кардашьян был известным юристом и за свою многолетнюю карьеру выиграл множество процессов. Первым делом Ким собиралась взяться за защиту заключенных и реформацию тюремной системы.

Брюнетка в законе: Ким Кардашьян покоряет сеть стильным образом и деловой хваткой

Ким с детства погружена в атмосферу правосудия (фото: instagram.com/kimkardashian) 

Ради этого популярная телезвезда даже встречалась с Дональдом Трампом и добилась освобождения женщины, которую приговорили к лишению свободы за работу на наркокартель.

Брюнетка в законе: Ким Кардашьян покоряет сеть стильным образом и деловой хваткой

Ким покоряет новую сферу (фото: instagram.com/kimkardashian)  

Похоже, с тех пор Ким не отказалась от своей затеи, и продолжает активно развивать свою деятельность. Несколько часов назад она поделилась серией снимков. Сделаны они во время визита в Белый дом. Девушка предстала в деловом стильном наряде. Образ составили свободного кроя брючный костюм Vetements, светлый топ, замшевые лодочки на умопомрачительном каблуке от Giuseppe Zanotti, а также маленькая сумочка-портфель Hermès. Дополняют картину удлиненное каре и яркий макияж. 38-летняя знаменитость показала массу фото весьма серьезного содержания, а также более рассалабленных, к примеру, на одной она сидит на столе.

Брюнетка в законе: Ким Кардашьян покоряет сеть стильным образом и деловой хваткой

Сильно серьезной она быть не любит (фото: instagram.com/kimkardashian)  

Кадры она сопроводила длинной подписью: "Со времени принятия Закона о первом шаге в декабре я разговаривала с людьми, возвращающимися из тюрьмы домой и узнала о проблемах, с которыми они сталкиваются. Хотя я была в состоянии предложить поддержку некоторым людям, с которыми я встречался, препятствия на пути к успеху – это ежедневная борьба за тысячи и больше потребностей. Для меня было честью принять участие в объявлении о том, что администрация и частный сектор будут наращивать усилия, чтобы у этих мужчин и женщин были возможности добиться успеха после того, как они вернутся домой. 
Я горжусь партнерством в этой инициативе с @Lyft, компанией с историей решительных действий, чтобы сделать то, что подходит для нашего сообщества. Благодарим Вас за предоставление кредитов на аттракционы лицам, находящимся в заключении, когда они возвращаются домой.
Если есть другие компании, которые хотели бы выйти на новый уровень, мы будем рады поддержке. На данный момент нам особенно нужны мобильные телефоны, чтобы эти люди могли общаться с потенциальными работодателями и со своими близкими".

Брюнетка в законе: Ким Кардашьян покоряет сеть стильным образом и деловой хваткой

Деловой стиль к лицу Ким (фото: instagram.com/kimkardashian) 

Многочисленные поклонники тут же взорвались восторгами и поздравлениями Ким с новыми победами. Что ж, похоже, Ким действительно увлечена и останавливаться не собирается.   

Еще горячее! Алессандра Амбросио показала соблазнительную фигуру в мини-бикини Семейные ценности: Джиджи Хадид растрогала поклонников милыми фото с бабушкой и мамой
Новости Украины модамодельКим Кардашьян
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь