Макс кусает локти: Кристина из Холостяк-10 изумила красотой в полупрозрачном платье

Участница популярного шоу заворожила пластикой
Зрители шоу Холостяк-10 наконец дождались его финала. В прошедшую пятницу, 22 мая, стало известно, кого из двух оставшихся участниц выбрал Макс Михайлюк. Украинский пилот сделал предложение Даше Ульяновой, с которой он почувствовал особенную связь. Только теперь для зрителей шоу осталась еще одна, пожалуй, самая главная интрига - как же сложились отношения Макса и Даши после проекта? Они до сих пор вместе или после проекта их пути разошлись. Ответ на этот вопрос поклонники “Холостяка” узнают только 29 мая, когда на канале СТБ выйдет пост-шоу.
Тем временем не дают о себе забыть также другие участницы Холостяка-10. К примеру, одна из фавориток зрителей, которой долгое время пророчили победу в шоу, - Кристина. На днях девушка опубликовала серию фото, на которых позирует в очень романтичном образе. К слову, фотосессия прошла в родном городе Макса - Одессе.
Фото: instagram.com/kris.chem
На фото “холостячка” позирует в роскошном сиреневом платье из полупрозрачной тюли. Платье оголяет плечи красотки, а также выгодно подчеркивает зону декольте. Волосы Кристина заплела в крупные локоны, а вечерний макияж сделан с акцентом на выразительные глаза и губы с сиреневым отливом.
“Сегодня была невероятная съемка! Спасибо огромное моей одесской команде. Это только бекстейдж с фотосессии”, - интригует Кристина.
К слову, девушка также высказалась о своем участии в проекте. В частности, Кристина решила ответить на популярный вопрос к себе. Так, по словам участницы шоу, многие ее поклонники отметили, что она в реальной жизни и в проекте - два разных человека.
“В проекте очень много ограничений. Во-первых, камера, ты очень стесняешься, потому что понимаешь, что ты транслируешь свое поведение, которое увидят тысячи, миллионы человек. Есть много внутренних барьеров, которые в тот момент я не была готова переступить”, - отметила Кристина. Соответствующее видео появилось на youtube-канале Glam Wish.
Поклонники девушки также поспешили оставить свои восхищенные отзывы на ее инстаграм-страничке.
Напомним, ранее Даша Ульянова из Холостяк-10 похвасталась колечком от Макса Михайлюка.
Автор: Юля Петрова