Макс кусает локти: Кристина из Холостяк-10 изумила красотой в полупрозрачном платье

Зрители шоу Холостяк-10 наконец дождались его финала. В прошедшую пятницу, 22 мая, стало известно, кого из двух оставшихся участниц выбрал Макс Михайлюк. Украинский пилот сделал предложение Даше Ульяновой, с которой он почувствовал особенную связь. Только теперь для зрителей шоу осталась еще одна, пожалуй, самая главная интрига - как же сложились отношения Макса и Даши после проекта? Они до сих пор вместе или после проекта их пути разошлись. Ответ на этот вопрос поклонники “Холостяка” узнают только 29 мая, когда на канале СТБ выйдет пост-шоу.

Тем временем не дают о себе забыть также другие участницы Холостяка-10. К примеру, одна из фавориток зрителей, которой долгое время пророчили победу в шоу, - Кристина. На днях девушка опубликовала серию фото, на которых позирует в очень романтичном образе. К слову, фотосессия прошла в родном городе Макса - Одессе.

Фото: instagram.com/kris.chem

На фото “холостячка” позирует в роскошном сиреневом платье из полупрозрачной тюли. Платье оголяет плечи красотки, а также выгодно подчеркивает зону декольте. Волосы Кристина заплела в крупные локоны, а вечерний макияж сделан с акцентом на выразительные глаза и губы с сиреневым отливом.

“Сегодня была невероятная съемка! Спасибо огромное моей одесской команде. Это только бекстейдж с фотосессии”, - интригует Кристина.

К слову, девушка также высказалась о своем участии в проекте. В частности, Кристина решила ответить на популярный вопрос к себе. Так, по словам участницы шоу, многие ее поклонники отметили, что она в реальной жизни и в проекте - два разных человека.

“В проекте очень много ограничений. Во-первых, камера, ты очень стесняешься, потому что понимаешь, что ты транслируешь свое поведение, которое увидят тысячи, миллионы человек. Есть много внутренних барьеров, которые в тот момент я не была готова переступить”, - отметила Кристина. Соответствующее видео появилось на youtube-канале Glam Wish.

Поклонники девушки также поспешили оставить свои восхищенные отзывы на ее инстаграм-страничке.

Ты самая нежная из всех людей, которых я видела, красивая, ты по своему необычная, ты милая, такой красивой быть нереально, в общем целую люблю обнимаю.

Прекрасная съёмка, прекрасная Крис.

Нельзя быть такой красивой, Крис.

Это невероятно нежно, Кристиночка, Вам безумно идёт этот образ.

Принцеса.

Як завжди прекрасна!

Какая нежная и красивая.

Красотулька! Пусть Макс локти грызёт, что потерял. Ты лучшая!

Вам очень идет это платье! Это ваш цвет! Была уверена, что вы будете с Максимом. Я Вас рассмотрела, почему он не смог, странно.

Напомним, ранее Даша Ульянова из Холостяк-10 похвасталась колечком от Макса Михайлюка.