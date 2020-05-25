Макс кусає лікті: Христина з Холостяк-10 здивувала красою в напівпрозорому платті

Учасниця популярного шоу заворожила пластикою
Глядачі шоу Холостяк-10 нарешті дочекалися його фіналу. У минулу п'ятницю, 22 травня, стало відомо, кого з двох учасниць обрав Макс Михайлюк. Український пілот зробив пропозицію Даші Ульяновій, з якою він відчув особливий зв'язок. Тільки тепер для глядачів шоу залишилася ще одна, мабуть, найголовніша інтрига - як склалися стосунки Макса і Даші після проекту? Вони досі разом або після проекту їх шляхи розійшлися. Відповідь на це питання шанувальники "Холостяка" дізнаються лише 29 травня, коли на каналі СТБ вийде пост-шоу.
Тим часом не дають про себе забути також інші учасниці Холостяка-10. Приміром, одна з фавориток глядачів, якій довгий час пророкували перемогу у шоу, - Христина. Днями дівчина опублікувала серію фото, на яких позує в дуже романтичному образі. До речі, фотосесія відбулася в рідному місті Макса - Одесі.
Фото: instagram.com/kris.chem
На фото "холостячка" позує в розкішній бузковій сукні з напівпрозорої тюлі. Сукня оголює плечі красуні, а також вигідно підкреслює зону декольте. Волосся Христина заплела у великі локони, а вечірній макіяж зроблений з акцентом на виразні очі і губи з бузковим відливом.
“Сьогодні була неймовірна зйомка! Величезне спасибі моїй одеській команді. Це тільки бекстейдж з фотосесії", - інтригує Христина.
До речі, дівчина також висловилася про свою участь у проекті. Зокрема, Христина вирішила відповісти на найпопулярніше питання до себе. Так, за словами учасниці шоу, багато її шанувальники відзначили, що вона в реальному житті і в проекті - дві різні людини.
“У проекті дуже багато обмежень. По-перше, камера, ти дуже соромишся, бо розумієш, що ти транслируешь свою поведінку, яку побачать тисячі, мільйони людей. Є багато внутрішніх бар'єрів, які в той момент я не була готова переступити", - зазначила Христина. Відповідне відео з'явилося на youtube-каналі Glam Wish.
Шанувальники дівчата також поспішили залишити свої захоплені відгуки на її instagram-сторінці.
Нагадаємо, раніше Даша Ульянова з Холостяк-10 похвалилася колечком від Макса Михайлюка.
Автор: Юля Петрова