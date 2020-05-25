Макс кусає лікті: Христина з Холостяк-10 здивувала красою в напівпрозорому платті

Глядачі шоу Холостяк-10 нарешті дочекалися його фіналу. У минулу п'ятницю, 22 травня, стало відомо, кого з двох учасниць обрав Макс Михайлюк. Український пілот зробив пропозицію Даші Ульяновій, з якою він відчув особливий зв'язок. Тільки тепер для глядачів шоу залишилася ще одна, мабуть, найголовніша інтрига - як склалися стосунки Макса і Даші після проекту? Вони досі разом або після проекту їх шляхи розійшлися. Відповідь на це питання шанувальники "Холостяка" дізнаються лише 29 травня, коли на каналі СТБ вийде пост-шоу.

Тим часом не дають про себе забути також інші учасниці Холостяка-10. Приміром, одна з фавориток глядачів, якій довгий час пророкували перемогу у шоу, - Христина. Днями дівчина опублікувала серію фото, на яких позує в дуже романтичному образі. До речі, фотосесія відбулася в рідному місті Макса - Одесі.

Фото: instagram.com/kris.chem

На фото "холостячка" позує в розкішній бузковій сукні з напівпрозорої тюлі. Сукня оголює плечі красуні, а також вигідно підкреслює зону декольте. Волосся Христина заплела у великі локони, а вечірній макіяж зроблений з акцентом на виразні очі і губи з бузковим відливом.

“Сьогодні була неймовірна зйомка! Величезне спасибі моїй одеській команді. Це тільки бекстейдж з фотосесії", - інтригує Христина.

До речі, дівчина також висловилася про свою участь у проекті. Зокрема, Христина вирішила відповісти на найпопулярніше питання до себе. Так, за словами учасниці шоу, багато її шанувальники відзначили, що вона в реальному житті і в проекті - дві різні людини.

“У проекті дуже багато обмежень. По-перше, камера, ти дуже соромишся, бо розумієш, що ти транслируешь свою поведінку, яку побачать тисячі, мільйони людей. Є багато внутрішніх бар'єрів, які в той момент я не була готова переступити", - зазначила Христина. Відповідне відео з'явилося на youtube-каналі Glam Wish.

Шанувальники дівчата також поспішили залишити свої захоплені відгуки на її instagram-сторінці.

Ти найніжніша з усіх людей, яких я бачила, красива, ти по-своєму незвичайна, ти мила, такої красивої бути нереально, загалом цілу люблю обнімаю.

Прекрасна зйомка, прекрасна Кріс.

не Можна бути такою гарною, Кріс.

Це неймовірно ніжно, Христиночко, Вам дуже йде цей образ.

Принцеса.

Як завжди прекрасна!

Яка ніжна і красива.

Красотулька! Нехай Макс гризе лікті, що втратив. Ти найкраща!

Вам дуже йде ця сукня! Це ваш колір! Була впевнена, що ви будете з Максимом. Я Вас розглянула, чому він не зміг, дивно.

Нагадаємо, раніше Даша Ульянова з Холостяк-10 похвалилася колечком від Макса Михайлюка.