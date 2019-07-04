Не макіяжем єдиним: Кайлі Дженнер показала розкішне тіло в пікантній зйомці для свого бренду

Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

21-річна красуня знає, як привернути увагу

Кайлі Дженнер, як відомо, нещодавно була визнана наймолодшою мільярдеркою в світі. Проекти, за які вона береться, найчастіше мають шалений успіх. Але найголовніше її дітище – марка косметики Kylie Cosmetics. Бренд вона заснувала ще в 2015-му році, і перша ж колекція розійшлася просто блискавично – за 30 секунд. На 2018-й рік дохід молодшої зі знаменитої династії оцінювався в $ 900 млн. Такий успіх з одного боку можна пояснити популярністю Дженнер, але працьовитість і нюх на б'юті-тренди у неї також не віднімеш. 21-річна зірка знає, що потрібно її фоловеркам, і з задоволенням забезпечує багатомільйонну армію фанатів новинками.

Кайлі в новій відвертій зйомці (фото: instagram.com/kyliejenner)

На днях Кайлі представила чергову лінію – літня колекція складається з безлічі незамінних літніх продуктів для будь-якої дівчини. На цей раз вона носить яскравий і по-літньому безтурботний характер. Тут є тіні барвистих відтінків, соковиті блиски для губ, хайлайтери, рум'яна... Колекція надійде в продаж вже скоро – 10 липня. Для її промо була створена розкішна пляжна фотосесія, де сама кайлі постала у відвертих образах. Вона приміряла спокусливі джинси, міні-спідниці, золотисті аксесуари. І, звичайно ж, без виразного макіяжу також не обійшлося. До речі, тепер Кайлі намагається в кожному пості продемонструвати дію нової лінії.

Нова колекція Кайлі скоро надійде у продаж (фото: instagram.com/kyliejenner)

Кілька годин тому дівчина порадувала фоловерів новими жаркими кадрами. Кайлі приміряла білу кофтинку з блискавкою посередині, яку, втім, не стала застібати. Відвертий наряд практично повністю відкрив пишні груди Кайлі і у всій красі продемонстрував засмаглу шкіру, покриту блискітками – напевно Дженнер використовувала хайлайтер з нової лінії або ж продукти для шкіри, розроблені Кім Кардашьян. Нагадаємо, 38-річна знаменитість випустила цілу серію засобів для бездоганної шкіри всього тіла. Доповнюють картину вишукане кольє на шиї. А також яскравий макіяж в бежево-смарагдових відтінках. До речі, Кайлі тут же вказала, які тіні використовувала: Aqua Mama & Deep Sea Dreams. Так що напевно їх розберуть першими.