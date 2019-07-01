Девушка с перчиком: Кайли Дженнер засыпала сеть "горячими" фото в откровенном мини

Кайли Дженнер (фото: www.instagram.com/kyliejenner/)

21-летняя знаменитость не может обойтись без откровенных нарядов

Кайли Дженнер, которая в августе отпразднует 22-летие, преуспевает во всем: строит бизнес, регулярно выпускает бьюти-новинки, развивает свой Insta-блог, а также устраивает громкие вечеринки. Девушка с завидной регулярностью выкладывает в сеть фотоотчеты с многочисленных встреч с друзьями и сестрами. Для которых, к слову, подбирает весьма откровенные образы. Несколько часов назад она взволновала сеть новым из них.

Кайли Дженнер взволновала сеть новой порцией горячих фото (фото: instagram.com/kyliejenner)

Звезда отправилась на встречу с давней подругой Анастасией Караниколау. В своем микроблоге она тут же опубликовала фото в откровенном ярко-красном мини-платье. С длинными рукавами, голой спиной и соблазнительной шнуровкой вдоль всего тела, оно подчеркнуло выдающиеся формы знаменитой красавицы и сделало ее фигуру Кайли максимально сексуальной. Дополнили наряд маленькая сумочка, а также босоножки на огромной шпильке. Без объемной укладки и яркого макияжа также не обошлось. Фото она подпислаа корокто и емко: "Spicy".

Анастасия и Кайли – давние подруги (фото: instagram.com/stassiebaby)

Анастасия также постаралась выбрать для вечера что-то супероткровенное. Она примерила мини-платье со шнуровкой спереди. Такой фасон открывал пышную грудь Instagram-звезды, а также, к слову, сделал ее похожей на Дженнер. Нужно отметить, что девушки давно дружат и буквально с первых дней отметили, что невероятно похожи во всем, включая как отношение к окружающим, так и предпочтение в выборе одежды.

Кайли с дочкой (фото: instagram.com/kyliejenner)

Недавно Кайли также не упустила случая похвастаться и схожестью со своей дочерью Сторми. Малышка любит красоваться на селфи мамы и с удовольствием позирует для многочисленных фолловеров. В этот раз Кайли подобрала им с девочкой похожие, практически идентичные наряды. Обе красотки примерили мини-платья с красно-желтым принтом, которые дополняли рукава-перчатки. "Мини-я", – написала Дженнер. А поклонники буквально взорвались восторженными умиленными комментариями.