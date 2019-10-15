Без макияжа и в халате: Катя Осадчая насладилась расслабленным домашним выходным

Катя Осадчая не сидит на месте - телеведущая много работает и частенько путешествует по работе, да и в Киеве у нее хватает дел. Впрочем, она всегда старается совместить это с отдыхом и хоть немного погулять по окрестностям - так, недавно звезда попала в живописную Львовскую область и не смогла не воспользоваться возможностью насладиться прогулкой по атмосферному осеннему парку.

Сейчас в Украину пришло бабье лето, которое радует теплой и солнечной погодой. Да еще и понедельник выдался выходным, ведь 14 октября отмечается День защитника Украины. Так что Катя смогла по полной насладиться приятной и красивой осенью в своем загородном доме. Красочными кадрами она поделилась на своей странице в Instagram.

Расслабленный выходной Осадчая провела в основном в саду, при этом она не стала заморачиваться с макияжем, а одежду выбрала макисмально простую и удобную. Катя позировала в домашних штанах и футболке, а сверху набросила халат с ярким принтом. Волосы она собрала в хвост.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Ведущая с удовольствием посидела на травке у пруда и позировала на фоне желто-красных деревьев. По ее словам, она очень любит осень именно такой.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

"Про один вихідний понеділок вдома ... сьогодні думала про те, що такі світлини і такі дні можуть бути в нас тільки завдяки нашим захистникам! Останні п’ять років наше життя спокійне, завдяки їм. з Днем захисникам! Хлопці, ДЯКУЄМО - це найменше, чим можна висловити всю вдячність, за вашу мужність", - прокомментировала теледива.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

В комментариях пользователи сети восхитились милыми фото и красотой знаменитости.

як завжди Ваші слова влучні) радію, що незабувається про НАЙголовніше) миру нам

Как красиво

Супер Така Краса

Дівчат у ЗСУ служить теж багато:)

Так по домашньому, миленько

Ти просто бомба!!

Як Вам личить

Яка класна без макіяжу

Никто не сравнится с осенью грустью

Глядя на Катю осень еще красивее становится

Скриншот комментариев (instagram.com/kosadcha)

Напомним, Юрий Горбунов впечатлил поклонников эффектной асаной во время занятий йогой.

Ранее Катя Осадчая и Юрий Горбунов продемонстрировали совместный стильный светский выход.