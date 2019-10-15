ru
ua

Без макіяжу і в халаті: Катя Осадча насолодилась розслабленим домашнім вихідним

Новини » Новини шоу-бізнесу   

Ведуча зізналася, що любить таку осінь

Катя Осадча не сидить на місці - телеведуча багато працює і частенько подорожує по роботі, та і в Києві у неї вистачає справ. Втім, вона завжди намагається поєднати це з відпочинком і хоч трохи погуляти по околицях - так, нещодавно зірка потрапила в мальовничу Львівську область і не змогла не скористатися можливістю насолодитися прогулянкою по атмосферному осінньому парку.

Зараз в Україну прийшло бабине літо, яке тішить теплою і сонячною погодою. Та ще й понеділок був вихідним, адже 14 жовтня відзначається День захисника України. Так що Катя змогла на повну насолодитися приємною і красивою осінню у своєму заміському будинку. Яскравими кадрами вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Розслаблений вихідний Осадча провела в основному в саду, при цьому вона не стала морочитися з макіяжем, а одяг вибрала макисмально простий і зручний. Катя позувала у домашніх штанах і футболці, а зверху накинула халат з яскравим принтом. Волосся вона зібрала в хвіст.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Ведуча з задоволенням посиділа на травичці біля ставка і позувала на тлі жовто-червоних дерев. За її словами, вона дуже любить осінь саме такою.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

"Про один вихідний понеділок вдома ... сьогодні думала про те, що такі світлини і такі дні можуть бути в нас тільки завдяки нашим захистникам! Останні п'ять років наше життя спокійне, завдяки їм. з Днем захисникам! Хлопці, ДЯКУЄМО - це найменше, чим можна висловити всю вдячність за вашу мужність", - прокоментувала теледіва.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

У коментарях користувачі мережі захопилися милими фото і красою знаменитості.

  • як завжди Ваші слова влучні) радію, що незабувається про НАЙголовніше) світу нам
  • Як красиво
  • Супер Така Краса
  • Дівчат у ЗСУ служити теж багато:)
  • Так по домашньому, миленько
  • Ти просто бомба!!
  • Як Вам личить
  • Яка класна без макіяжу
  • Ніхто не зрівняється з осені сумом
  • Дивлячись на Катю осінь ще красивіше стає

Скріншот коментарів (instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, Юрій Горбунов вразив шанувальників ефектною асаною під час занять йогою.

Раніше Катя Осадча та Юрій Горбунов продемонстрували спільний стильний світський вихід.

Тіна Кароль здивувала британців піснею про Україну (відео) Тіна Кароль розчулила мережу чарівним фото підрослого синочка
Читати всі новини