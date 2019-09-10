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Без макияжа и фильтров: Кендалл Дженнер соблазняет обнаженными фото из постели

Lite » Новости шоу-бизнеса 10.09.2019 - 22:31
Без макияжа и фильтров: Кендалл Дженнер соблазняет обнаженными фото из постели
Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/kendalljenner)

23-летняя супермодель откровенничает с фолловерами

Кендалл Дженнер – одна из самых популярных моделей в мире, которая любит быть откровенной со своими подписчиками. Она регулярно снимается в соблазнительных фотосессиях, демонстрируя свое обнаженное тело во всей красе. А также обожает делать смелые заявления личного характера. Разумеется, чаще всего такие разговоры модель ведет в рамках рекламных кампаний. К примеру, недавно она рассказала, что в подростковом возрасте у нее были проблемы с кожей.

Без макияжа и фильтров: Кендалл Дженнер соблазняет обнаженными фото из постелиКендалл любит горячие фотосесии (фото: instagram.com/kendalljenner)

По словам девушки, она столкнулась с акне и буквально чувствовала себя "гадким утенком". Со временем этот вопрос удалось решить. Но была и другая проблема, которая не давала ей спать спокойно в подростковом возрасте – недостаточно пышные по сравнению с остальными сестрами формы. Худенькая и угловатая, Кендалл страдала от такого положения вещей, во многом потому и решив стать моделью.

Без макияжа и фильтров: Кендалл Дженнер соблазняет обнаженными фото из постелиКендалл покорила сеть новым горячим фото (фото: instagram.com/kendalljenner)

Также недавно она снялась в ролике марки своей старшей сестры Ким Кардашьян, которая запустила линию корректирующего белья. Здесь Кендалл успела заявить, что у нее – обладательницы практически совершенных параметров и самой высокооплачиваемых моделей в мире – тоже есть комплексы. На этом откровения о своем теле 23-летняя красотка не прекратила.

Без макияжа и фильтров: Кендалл Дженнер соблазняет обнаженными фото из постелиКендалл Дженнер обожает свою работу (фото: instagram.com/kendalljenner)

Несколько часов назад она выложила в сеть фото из собственной постели. Девушка полностью обнаженная и прикрывается только полотенцем. Стройные бедра, гладкая кожа, пышная грудь – выглядит прекрасно и соблазнительно. И в этот раз она так себя и чувствует. "На пленку, без макияжа, без фильтров. Чувствую себя суперуверенно в моей коже. Обожаю соблюдать свой уход – каждое утро, каждую ночь", – написала она и направила всех на сайт с брендом, который рекламирует.

Без макияжа и фильтров: Кендалл Дженнер соблазняет обнаженными фото из постелиНа показе Longchamp в Нью-Йорке (фото: instagram.com/kendalljenner)

Поклонников все же больше интересовало ее тело, чем состояние кожи. "Горяча", "Кендалл лучшая", "Прекрасна", "О боже, Кенни…", – такого рода комментариями они буквально засыпали страницу модели. А фото за короткий период набрало более 2 млн лайков.

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