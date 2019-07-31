Слишком горячо! Ким Кардашьян и Кендалл Дженнер позируют полуобнаженными

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

38-летняя звезда опубликовала совместное "горячее" селфи

Ким Кардашьян, в отличие от своих сестер Кайли и Кендалл Дженнер, еще не успела по полной насладиться отдыхом на каком-то райском острове. У 38-летней знаменитости в приоритете работа. Ким занята своим косметическим брендом – недавно она выпустила коллекцию макияжа и средств по уходу за кожей. Другой аспект ее деятельности – юриспруденция.

Ким вся в работе (фото: instagram.com/kimkardashian)

Бизнесвумен, а с недавних пор и адвокат, продолжает углубляться в тонкости законодательства. На днях она заявила также, что собирает материал для документального фильма, который раскроет правду о системе правосудия и покажет жизни заключенных. На такой шаг ее вдохновил профессор из Джорджтауна, который преподает курс в вашингтонской тюрьме.

Ким намерена усовершенствовать систему правосудия (фото: instagram.com/kimkardashian)

Тем не менее, Ким, которая славится своей привязанностью к семье, не может долго без родственников. Несколько часов она опубликовала селфи из личного архива, на котором позирует вместе со своей младшей сестрой – супермоделью Кендалл Дженнер.

Девушки примерили откровенные купальники. Кендалл – бикини леопардовой расцветки, которую так обожаю все члены семьи знаменитой инстадинастии. Дополнили лук панама ему в тон и крупные серьги. Ким же выбрала классику: черный сдержанный купальник, который подчеркнул нужное, то есть ее знаменитые формы и тонкую талию. На бедрах у нее красуется нежно-розового оттенка парео, а на голове – бейсболка.

Ким и Кендалл (фото: instagram.com/kimkardashian)

"Путешествую по миру, но скучаю по своим сестрам", – написала Ким под фото, спровоцировав шквал комментариев и комплиментов. Фото набрало уже более 2 млн лайков, и это явно не предел.

Модель обожает откровенные съемки (фото: instagram.com/kimkardashian)

К слову, 23-летняя Кендалл, которая в прошлом году стала самой высокооплачиваемой моделью в мире, у себя на странице постит и более "горячие" кадры. Недавно девушка снялась для очередного проекта известного фешн-фотографа Мерта Аласа. В фотосессии она пресдтала полностью обнаженной, с роскошной укладкой и безупречным вечерним макияжем. Поклонники юной красавицы остались в полном восторге. Не сдержал эмоций и сам Алас, добавив к фото красноречивый хэштег "богиня".